Concejo de Cartagena advierte que continúan las falencias hospitalarias

El Concejal, César Pión, reiteró una vez más la necesidad de atender las carencias de varios hospitales, en materia de insumos, equipos de bioseguridad y situación económica y laboral, para que puedan atender a los pacientes que resulten contagiados con el Coronavirus en la ciudad.

En un oficio presentado en la sesión de este sábado, recordó casos como el del taxista Arnold Ricardo y el funcionario Juan Carlos Muñoz, en cuyos familiares denunciaron falencias y demoras en su atención, como la falta de espacios adecuados para ser tratados, además de la dificultad de encontrar camas de Unidad de cuidados intensivos disponibles y respiradores, lo que finalmente derivó en la muerte de ambos.

“Si bien es cierto que además de un tema de salud vivimos una crisis social, hemos sido reiterativos en que se debe priorizar el tema hospitalario que también es clave para proteger vidas. Sabemos la crisis económica que viven algunos centros asistenciales y por eso le hemos dado ideas a la administración para que se aumenta le disponibilidad de recursos para pagar carteras vencidas, fortalecer la infraestructura y poder garantizar una atención de calidad. No hacemos nada invitando al aislamiento, a los tapabocas, al lavado constante de manos si igual no tenemos como atender a nuestra gente. Si estas falencias en los hospitales no se solucionan, no servirá de nada tener estos controles”, expresó.

En tal sentido, el concejal, junto a la bancada del partido de la U, presentó una proposición en la que se solicita al Dadis que se actualice la información sobre la cantidad de camas disponibles y las gestiones que se están adelantando para girar recursos a las clínicas y hospitales.