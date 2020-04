Barrios del sur de Cartagena anuncian protesta por falta de ayudas

Habitantes de barrios como Santander, Nelson Mandela, La Gaitana, Villa Fanny, Esmeralda, El Nazareno, Altos de El Educador, El Educador, Camilo Torres y sectores aledaños, anunciaron que llevarán a cabo una manifestación para exigirle al alcalde de Cartagena, William Dau, la entrega de ayudas humanitarias.

De acuerdo a Luis Carlos Medrano, quien es líder del barrio Santander, urge que la administración distrital haga presencia en la zona porque el 80 por ciento de los habitantes se dedica a las ventas informales y no tienen en estos momentos ningún tipo de sustento para comprar sus alimentos.

“Esas ayudas por ningún motivo se han dado. Esta decisión no es de los líderes, es una necesidad y un clamor de la misma gente. El señor alcalde no le ha dado prioridad a esta situación, tenemos personas que llegan a nuestras casas a decirnos que no tienen con qué comer”, agregó Medrano.

Por su parte, la Alcaldía de Cartagena pidió paciencia y sostuvo que ya sobrepasó la entrega de más de 11 mil ayudas humanitarias en diferentes sectores.

