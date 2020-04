Reclusos realizan huelga de hambre en la Cárcel de Santa Marta

Los internos de la Cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta están en huelga de hambre de manera indefinida por desacuerdos con el decreto de excarcelación que prepara el Gobierno Nacional y del que se conoció un borrador recientemente.

Con pancartas que han colgados en las ventanas de la cárcel que dan hacia el exterior, los reclusos están enviando mensajes al Gobierno Nacional por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encuentran y agravarían una eventual crisis si se llega a presentar un caso positivo de coronavirus dentro del centro penitenciario.

Es por eso que piden que se permita la salida de los presos mayores de 60 años o los que ya han cumplido gran parte de sus condenas para disminuir el hacinamiento, además, que se les mejoren las condiciones higiénicas en las cárceles no solo de Santa Marta, sino de todo el país.

La Defensoría del Pueblo regional Magdalena y la Personería Distrital de Santa Marta están atendiendo la protesta pacífica dentro del centro penitenciario, pero los internos tienen varias peticiones que desean que sean escuchadas por representantes del Gobierno Nacional o procederán a tomar otras medidas, como aseguran los líderes de la huelga.

“Es una huelga de hambre de los patios del 1 al 7 y el 10, no están recibiendo alimentos, además colgaron pancartas en las celdas. La situación es por el decreto presidencial que aún no salido sobre la excarcelación de algunos reclusos, ellos no están de acuerdo con ciertos criterios que se han conocido, es una manifestación nacional. Nosotros estamos brindándoles el acompañamiento y los estaremos escuchando para llegar acuerdos”, dijo la defensora del Pueblo regional Magdalena, Nayara Vargas.

Por su parte, el personero Distrital de Santa Marta, Edwar Orozco, sostuvo que “ellos se están quejando porque no les están otorgando domiciliarias a los que tienen buena conducta, hay muchos adultos mayores de más 70 años que están en mal estado de salud y hay internos que han presentado síntomas de posible COVID-19 y no se les han realizado las pruebas”.

