Unimagdalena entrega diplomas a domicilio por emergencia de Covid-19

Momentos de alegría están viviendo más de 200 nuevos graduados de la Universidad del Magdalena que han sido sorprendidos por el rector de la institución, el ingeniero Pablo Vera Salazar, que se ha encargado de llevarles sus diplomas a domicilio en medio de la emergencia por el coronavirus.

La simbólica graduación de los nuevos egresados se ha desarrollado en sus viviendas en la ciudad de Santa Marta, hasta las que llega el ingeniero Vera Salazar con una toga y el diploma para conservar la foto de recuerdo. Además, la Universidad del Magdalena ha hecho llegar por correo electrónico los títulos, certificados y actas de grado a otro importante grupo de egresados que se encuentran en distintas regiones de Colombia.

“Para mí es un orgullo muy grande porque nos hacen sentir importantes ya que no todos tenemos la oportunidad de tener al Rector entregándonos el diploma en nuestra casa. Lo importante no es la ceremonia, sino el gesto que ha tenido la Universidad con nosotros. Esto es un sueño que tenía hace mucho tiempo, ser graduado de la Universidad del Magdalena”, expresó Edi Palmieri Brito, graduado como tecnólogo en Educación Física, Recreación y Deportes.

Por su parte, el rector Pablo Vera Salazar resaltó lo importante que es para la Institución que las familias y los egresados sientan que la Universidad está con ellos.

“Si los estudiantes no pueden ir a la Universidad pues la Universidad viene a sus casas porque el mensaje central es que se queden en sus casas, pero no por eso no vamos a dejar de darle nuestro abrazo solidario que sientan la fuerza de la Universidad, no solo del Rector sino de todos los profesores, directivos y funcionarios, que a pesar que no tuvieron la posibilidad de tener una bonita ceremonia de grado, no les llegue simplemente un sobre de mensajería tan impersonal y distante, sino que sientan que la Universidad está con ellos. Sabemos lo que significan los grados para las familias, no podemos hacer ceremonias masivas, pero mientras podamos hacerlo con todas las medidas bioseguridad, estaremos en las casas de nuestros graduados llevándole sus diplomas”, puntualizó Vera Salazar.

Es importante destacar que durante la emergencia sanitaria que vive el mundo por el Covid 19, la Universidad del Magdalena ha garantizado el desarrollo normal de las actividades académicas para sus estudiantes a través de herramientas virtuales que les permiten estar seguros en sus hogares, pero sin atrasarse en sus respectivos semestres.

