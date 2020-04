Más voces se suman a pedido de excarcelación masiva por Covid-19

Mientras el Gobierno Nacional aún no ha firmado el Decreto sobre las excarcelaciones transitorias que buscan aliviar la situación de miles de privados de la libertad en el país a causa de la expansión del Covid-19, el abogado Felipe Rincón insiste en que se ha revivido la pena de muerte en Colombia por el riesgo a que está sometida la población carcelaria.

“En mi condición de abogado litigante me permito advertir que la pena de muerte se abolió definitivamente en Colombia mediante el Acto Legislativo No. 3 en 1910, prohibición que se encuentra contemplada en el artículo 11 de la Constitución Política de 1991 y en tratados internacionales a los cuales ha adherido el Estado Colombiano; no obstante en razón de la pandemia por el Covid-19, que conllevará no sólo a que esta se extienda en los centros carcelarios, donde bajo la más indescriptible situación inhumanidad conviven miles de seres humanos, sino que se extienda hacia el exterior, pues son focos agresivos de contagio al no existir las mínimas condiciones de salubridad, al no contar con servicios de acueducto y sanitarios adecuados, asistencia médica indispensable, y ni tan siquiera la distancia entre las personas que pregonan las autoridades”, indicó en una misiva pública.

Agrega que “Para nadie es un secreto, que para la población carcelaria y los que están en libertad, la pandemia es una amenaza que se cierne día a día sobre todos los hogares y que aún si quisiéramos hacernos la prueba del Covid-19, ello no es posible, imagínense que pueda pasar en un centro carcelario donde el hacinamiento es una realidad apabullante, con una población carcelaria de 119.769 privados de la libertad, que generaba para junio de 2019, un 53,58% de hacinamiento y hoy se estima en un 300% según el Inpec”.

Sostiene que mientras el Presidente Duque habla sobre la pandemia y toma medidas, en las cárceles no pasa nada diferente a que se violan los derechos humanos y más fundamentales, y condenan a los internos a muerte, sino que irradiará dicho contagio a las personas no privadas de la libertad, cuando existen mecanismos como la detención domiciliaria, la libertad condicional y la libertad por vencimiento de términos, que de ser aplicados, sin duda aliviarían por el bien del país una bomba de tiempo social de bastas proporciones.

Felipe Rincón insta al Gobierno a emular las decisiones de países como India, China y Estados Unidos, donde ha decidido dejar en libertad a más del 70% de la población carcelaria, al ser conscientes del problema vital por la pandemia.