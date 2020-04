En la cuarentena, desinfecctan barrios de Medellín

Siguiendo todos los controles y protocolos de seguridad, personal de las Empresas Varias de Medellín cada día visitan un lugar diferente de la ciudad. Esto, para limpiar y desinfectar las zonas comunes como andenes, puentes peatonales, parques y plazas; y así mantener la ciudad saneada ante el brote del coronavirus.

El equipo encargado de hacer esta tarea, según el director de Emvarias, Alejandro Gallego Hernández, posee unos trajes especiales y equipos adecuados para esta labor.

“Vamos a estar en toda la ciudad para llegar a estos lugares con todo nuestro equipamiento y dejarlos limpios, porque es donde más se pueden presentar focos de infección. Vamos a continuar con la protección de nuestros empleados con todas las recomendaciones que han hechos las autoridades de salud. Tenemos la actividades de aprovechamiento y la Ruta Recicla, la cual va continuar funcionando”, manifestó el director.

La entidad de aseo ha priorizado ir a los lugares aledaños a los hospitales en donde se limpian las manzanas cercanas. También se ha dispuesto de canastillas para depositar residuos en las calles donde hay supermercados. Así mismo vienen trabajando con los habitantes en situación de calle que están alojados en albergues provisionales.

Emvarias ha reiterado a la ciudadanía, no sacar la basura en horarios y días que no sean los establecidos en cada comuna de Medellín, esto para que no se acumule basura en las calles. La entidad agregó la importancia separar los residuos por reciclables, sólidos y aparatos tecnológicos.