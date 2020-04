El IPCC invita a reflexionar en Día Mundial de Concienciación sobre Autismo

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) envía un mensaje de celebración para toda la población que vive con autismo y comparte una parrilla de contenidos relacionados con esta ocasión de relevancia internacional.

Pero primero, aclaremos algo importante: el autismo no es una enfermedad, por lo tanto, no pretende curarse. El autismo es una condición con la que se nace, por la cual los individuos presentan dificultades para comunicarse o crear un vínculo expresivo con los demás. Y no es una naturaleza tan inusual como parece.

¿Sabías que uno de cada 160 bebés nace con un trastorno autista?

Este puede ser muy grave dependiendo del caso, no obstante, en ocasiones también puede tener manifestaciones más leves que le permite a mucha gente ser funcional en sociedad. Por eso es necesario y urgente que estemos informados sobre esta condición, que es tan compleja en cada ser humano como para lograr que haya casos únicos e irrepetibles en su espectro.

Aquí dejamos una serie de contenidos que pueden disfrutar desde casa en familia para concienciar acerca de la población autista:

5 Cosas que no sabías sobre el autismo. Estos datos servirán para que comprendamos mejor de qué se trata esta condición en seres humanos. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo saber si un(a) niño(a) tiene autismo? Aquí te compartimos algunas pautas para identificar posibles casos.

4 expresiones que deberías dejar de decir sobre las personas con autismo. En ocasiones decimos cosas por no conocer a fondo de lo que se habla. Este contenido puede ayudarnos desde el lenguaje a incluir y respetar a las personas con trastorno autista. Fuente: Fundación Visión Azul.

5 charlas TED que nos ayudarán a entender más sobre el autismo.

Carina Morillo: Para entender el autismo, no quites la mirada

Wendy Chung: Autismo - Lo que sabemos (y lo que aún no sabemos)

Rosie King: Cómo el autismo me liberó a mí misma

Temple Grandin: El mundo necesita todo tipo de mentes

Alix Generous: Cómo he aprendido a expresarme mientras sufro del síndrome de Asperger

Borrador de Prejuicios sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA)

- Nat Geo Kids. Federico García Villegas, un niño colombiano con Asperger, interpreta la voz para Latinoamérica de la serie infantil Pablo. Él junto con su familia explican de manera sencilla los prejuicios más comunes sobre el TEA.

3 cortometrajes recomendados para ver en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

El viaje de María (2010), un cortometraje de animación realizado por el dibujante Miguel Gallardo.

Academia de especialistas (2012), Miguel Gallardo.

El solista de la orquesta (2016), Arancha Echevarría.

La Directora del IPCC, Saia Vergara Jaime, extiende «un saludo afectuoso, con el deseo de un feliz día para todas las familias que tienen personas autistas entre sus miembros, pues cada niño y niña que llega a nuestros hogares como parte de ellos solo puede enriquecer la vida». ¡Feliz Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo!