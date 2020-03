barranquillera en Ecuador ruega por un respirador artificial para su padre

Laura Scandón es una barranquillera que reside en la ciudad de Guayaquil, Ecuador desde hace 12 años y en las últimas horas ha tenido que acudir al poder de las redes sociales para implorar una ayuda porque su padre está en delicado estado de salud, infectado con coronavirus.

Sus mensaje de auxilio llegó a su natal Barranquilla, en donde el alcalde Jaime Pumarejo, expresó su solidaridad con la familia de esta joven y le solicitó a la Cancillería que realice cualquier tipo de acción que esté a su alcance para ayudarla en lo que necesite.

Como barranquillero me solidarizo con el caso de Laura Scandón; ella es de nuestra ciudad pero vive hace 12 años en Ecuador y nos dice que su padre se debate entre la vida y la muerte en Guayaquil. Hago llamado a @CancilleriaCol para que le brinden asistencia. pic.twitter.com/EGpl6NyFNJ — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) March 31, 2020

"Mi papá está muy mal, no he encontrado un respirador artificial, sólo pude conseguir un oxígeno después de dos días de estar buscándolo", dice la desesperada hija.

Agrega la joven que en el centro asistencial de Guayaquil donde se encuentra su padre, le aseguran que no lo pueden atender al no contar con una Unidad de Cuidados Intensivos.

"Sólo me dicen que no lo pueden tener allí, que no cuentan con UCI y que si se va a morir que mejor me lo lleve para la casa para que muera allá", expresó.

La joven insistió en que requiere de un respirador artificial para que su padre pueda sobrellevar la afectación respiratoria que le está causando el coronavirus.