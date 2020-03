Santa Marta convertirá hoteles en hospitales para atender Covid-19

Aunque en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, solo han confirmado siete casos de coronavirus, las autoridades están preparando la ciudad para una posible propagación masiva de coronavirus que desborde la capacidad de atención de la red hospitalaria.

Es por eso que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ha gestionado la integración de tres importantes hoteles a la red hospitalaria para sumar 1.000 camas disponibles para albergar pacientes contagiados que necesiten supervisión médica.

“Los hoteles servirán como sistemas de soporte temporal para el aislamiento de la población que llegue a ser contagiada. Serán tres hoteles muy importantes que nos aportarán en principio mil camas para recibir a las personas. Estamos cerrando los acuerdos y los programas con ellos, no tendríamos que comprar camas ni colchones, como están haciendo en otros departamentos o ciudades que no tienen capacidad hotelera o que no consultaron al sector hotelero”, indicó el mandatario magdalenense.

De acuerdo con lo revelado, el propósito de la administración departamental es obtener 2.000 camas para esta estrategia.

“Estoy gestionando con otras cadenas hoteleras para que se sumen y así lograr más camas, nos estamos preparando”, precisó el gobernador Caicedo.