Ruta R1 de Transmetro saldrá a las 5:00 a.m. durante la cuarentena

A partir del jueves 26 de marzo, Transmetro modifica su programación para el aislamiento preventivo obligatorio y prestará su primer servicio troncal R1 Joe Arroyo a las 5:00 a.m., debido a la alta demanda de usuarios presentada en hora pico de la mañana de este miércoles 25 de marzo.

7.312 validaciones se registraron entre el inicio de la operación y las 9:00 a.m. A corte 6:00 p.m., el consolidado de usuarios movilizados por el Sistema Masivo en el primer día de cuarentena nacional alcanzó los 18.695 pasajeros.

Para tener en cuenta



- El primer servicio de la ruta troncal R1 Joe Arroyo sale a las 5:00 a.m.



- El último servicio de la ruta troncal S1 Portal de Soledad sale a las 9:01 p.m.



- No circulan las rutas troncales expresas R10 – S10 – R40 – S40 – B10 – S20.



- No circulan las rutas alimentadoras A3-40 Villa Sol, A3-41 Villa Karla, A5-6 desde Granabastos, A9-4 Carrera 46 y Gran Malecón.



- Las frecuencias de las rutas pueden variar de acuerdo a la demanda según la hora, cada día.



- El listado completo de horarios de rutas troncales y alimentadoras se encuentra en la página web www.transmetro.gov.co.