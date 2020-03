Crearán fondo de empresarios de Cundinamarca frente al Covid-19

El fondo económico estará destinado para la compra de mercados y productos de primera necesidad para las personas que viven del día a día, o del llamado rebusque en el departamento.

La gobernación de Cundinamarca y los diferentes alcaldes del departamentos avanzan en una concertación con empresarios de la región para tener recursos disponibles con miras a la cuarentena nacional por 19 días, decretada por el Presidente Iván Duque.

“Estoy esperando la respuesta de dos empresarios que seguramente por la hora no me han podido contestar para poderlo anunciar, pero consiste básicamente en la crea un gran fondo que supervisado por ellos (empresarios) pueda llegar a esas familias que no tienen otro tipo de ingreso.

En diálogo con Caracol Radio, el gobernador Nicolás García indicó que el Simulacro de Aislamiento obligatorio ha sido acatado por la ciudadanía, y destacó como ejemplar el comportamiento ciudadano. La movilidad en las vías del departamento se redujo en un 87%. Añadió que el ejercicio preventivo es una preparación para la cuarentena nacional que arranca el próximo martes.

Dijo que el abastecimiento en la región está garantizado, en las últimas horas en Corabastos, centro de acopio de alimentos más grande del país se esperaba un ingreso de 7.000 toneladas de alimentos, pero la cifra se registró en 11.000 toneladas.