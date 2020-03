Alcalde de Montería aplicará aislamiento preventivo y el test para Covid-19

“No he sentido ningún síntoma asociado al Covid-19. Sin embargo y atendiendo los protocolos de salud, me acojo al aislamiento preventivo en casa, y me aplicaré la prueba para que todos estemos tranquilos”, dijo el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, desde su cuenta de Twitter.

“Les reitero a todos el autocuidado y la autorregulación”, agregó el mandatario de los monterianos.

Sus declaraciones se conocen luego de que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, diera positivo por Coronavirus.

Lea también: Al aeropuerto de Montería solo entrarán pasajeros, empleados y autoridades

Como se recordará, los gobernadores y los alcaldes de las ciudades capitales del país estuvieron juntos el pasado lunes en una reunión en la Casa de Nariño, convocada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para socializar una serie de medidas para hacer contención del Covid-19.

En dicho encuentro, Ordosgoitia estuvo sentado en la misma mesa cerca al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, según se observa en varias fotografías.

“Recomiendo a todos los que hayan estado en contacto cercano con el Alcalde de Popayán, que se aíslen y si llegan a tener síntomas, que llamen a las líneas y consulten”, dijo el Alcalde de Montería.