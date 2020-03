Activan alertas sanitarias en el Catatumbo

Una familia ecuatoriana que llegó hasta el corregimiento de Pacheli, en el municipio de Tibú encendió las alertas de algunos sectores. Se trata de una pareja que junto a su hija de dos años llegó a la zona y habrían realizado recorridos en sectores donde se han registrado casos de Coronavirus.

Las tres personas ya recibieron asistencia médica y le fueron realizados los exámenes correspondientes, mientras tanto se está a la espera de los resultados según las autoridades sanitarias.

Deysi Hernández, corregidora de Pacheli en diálogo con Caracol Radio explicó que “nos hace encender las alertas porque ellos venían de Ecuador, ellos estuvieron durante los últimos días viajando en la zona fronteriza y no sabemos con qué personas tuvieron contacto”.

Destacó que “los cambios climáticos favorecen un poco las enfermedades respiratorias y es por eso que hemos empezado a encender las alarmas y estar atentos”.

De igual forma manifestó que “solicitamos a todas las autoridades competentes atención, aquí lastimosamente no contamos con las medidas necesarias, no tenemos asistencia médica, no hay un puesto de salud apto, no hay quien nos pueda ayudar en estos casos, debemos correr de urgencia al municipio de Tibú”.

La comunidad ha hecho comisiones que se ubican en la entrada del corregimiento para identificar quien ingresa, y si cuenta con enfermedades respiratorias para llevar controles.