Estudiantes de medicina tendrían que apoyar en Tunja emergencia por Covid19

Esos Recursos humanos faltantes, los buscarán en Boyacá en las aulas de los últimos semestres de las carreras afines en salud, para que los estudiantes universitarios apoyen al servicio de la red hospitalaria, previendo una eventual avalancha de infectados por Covid 19 en el departamento.

El secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo, dijo que se va expedir una reglamentación en las próximas horas de este 16 de marzo, para solicitar estudiantes de último semestre a las universidades que tienen facultades de ciencias de salud para entrenarlos y ayuden al sistema a tener soporte.

“Muy probablemente lo que va a ocurrir en esta fase de la epidemia, cuando tengamos el pico más alto es que el personal médico va a ser insuficiente para atender a las personas; entonces necesitamos entrenar recurso humano de último semestre de medicina, enfermería y terapia respiratoria para que nos ayuden”, dijo Santoyo.

El jefe de secretaría de Salud insiste que “si la ciudadanía no entiende que esta alerta es una situación que requiere rigurosidad y disciplina de todo el sistema sanitario, las autoridades tanto municipales como departamentales no tienen una solución mágica y no vamos a poder controlar la epidemia. Ustedes ciudadanos y nosotros somos capaces de mitigar”.