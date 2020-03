Se suspenden eventos culturales en Cúcuta por prevención al coronavirus

Conciertos, actos culturales, celebraciones por fechas especiales y otro tipo de eventos han sido suspendidos de manera definitiva en Cúcuta, por las órdenes del gobierno nacional de evitar la aglomeración de personas en esta región de frontera.

De igual forma varias instituciones educativas y cajas de compensación familiar han suspendido algunos eventos y se han cerrado las puertas de los centros recreacionales con piscinas en donde se recibe los fines de semanas a miles de personas.

Carlos Cote funcionario de la empresa Aguas Kpital que lidera muchas de estas actividades, le dijo a Caracol Radio que se busca evitar el contagio del Coronavirus.

“Tomamos la determinación de suspender todos nuestros eventos especialmente los de responsabilidad social empresarial que aglomera público, ya no estaremos desarrollando do las veladas culturales de los viernes que las desarrollamos en la glorieta Arnulfo Briceño, teníamos la celebración del día mundial del agua con una bailaton y siembraton donde esperábamos 2 mil personas, eso queda suspendido y también la semana santa en vivo que llevábamos trabajando desde hace un mes y medio, pero es mejor no realizarlo por que no es conveniente porque somos una empresa respnsabl3e y prima el bienestar de todos nuestros usuarios” dijo el funcionario

De igual forma la alcaldía de Cúcuta suspendió la realización de la tradicional ciclo vía en el malecón, buscando prevenir cualquier posibilidad de aglomeración de personas durante esta etapa de contención del coronavirus.