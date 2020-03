Por el Coronavirus, se encarece el limón en Cartagena

A través de redes sociales y cadenas de WhatsApp circulan mensajes sobre algunos productos que supuestamente previenen el Coronavirus, entre ellos el limón. Aunque las autoridades sanitarias lo han desmentido, su consumo sigue en aumento de una manera acelerada en la capital de Bolívar.

En el mercado de Bazurto, principal plaza de abastos de la ciudad, la unidad se vende hasta en 200 pesos, mientras que el kilo se puede conseguir entre 4 mil y 5 mil pesos según su tamaño. "Hace tres semanas se comercializaba en 3 mil pesos", manifestó Jaime Castellano, quien todos los días se levanta muy temprano para llevar el sustento de su familia.

De acuerdo a los comerciantes, esto se debe principalmente a la escasez del producto que en su gran mayoría, llega del departamento del Tolima.

"El limón se está vendiendo bastante pero hay mucha escasez. Conseguirlo es bastante difícil, tenemos que madrugar a la 1 de la mañana para poder comprarlo a los mayoristas. Si llegamos a las 5, ya no encontramos absolutamente nada", afirmó Luis Manuel Martínez, vendedor.

"Me ha ido bien en los últimos días, la gente está comprando debido a la alerta que hay por el Coronavirus. Ahora me voy para mi casa antes de mediodía porque ya he vendido todo gracias a Dios", sostuvo Deivis Morales, otro comerciante beneficiado.