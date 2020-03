Boyacá sigue analizando casos sospechosos de Coronavirus o COVID-19

El alcalde de Tunja Alejandro Fúneme, confirmó que hay otros tres casos sospechosos de coronavirus, Covid_19 en la capital de Boyacá, los cuales “ya fueron enviados al Instituto Nacional de Salud para su análisis, y en 48 horas se tendrán los resultados”, sostuvo el alcalde del municipio, Alejandro Fúneme.

Sin embargo, las autoridades de salud en Boyacá destacan que el departamento, por ahora está invicto: sin casos confirmados de coronavirus, pero sí están en alerta máxima y tomando todas las medidas para proteger la salud colectiva.

La Secretaría de Salud de Boyacá fue notificada por el Instituto Nacional de Salud, INS, para informarle que las pruebas enviadas de la ciudad de Sogamoso y de la ciudad de Tunja, resultaron NEGATIVAS para COVID-19, que habían sido detectadas como sospechosas en un paciente de 62 años de edad, oriundo de Sogamoso, que había llegado a finales de febrero de Milán (Italia), y en otro paciente de Tunja correspondiente a un adulto de 64 años proveniente de Oviedo (España).

El secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, dijo que más que ser una noticia que alivia, es un motivo más para mantener todos los protocolos preventivos para evitar la propagación del virus, algo que es tarea de todos. Le dijo a los boyacenses que no sean tercos, y que eviten saludarnos de beso o de mano.

“No podemos bajar la guardia, tenemos que evitar a toda costa que este virus se nos salga de las manos, y es allí literalmente donde está la prevención mayor de esta enfermedad, y de muchas más: en el lavado de manos. Por favor, esta situación necesita de todos, de la conciencia y colaboración de todos los boyacenses; no le restemos importancia ni consideremos exageradas las medidas que a veces pasan por jocosas, pero que son necesarias para evitar que la pandemia nos pegue duro, tal y como sucedió en países como Italia y España, donde el sistema de salud se dejó colapsar, y ahora las medidas son más graves y los riesgos más altos para los habitantes”, sostuvo Santoyo.

Agregó el secretario de salud que para no ser atacado por el Coronavirus, es clave ser respetuosos de las directrices y medidad preventivas, pero cumplirlas a cabalidad: “hay que hacer caso: no nos saludemos de beso, tampoco de mano, tengamos el autocuidado y la higiene completo y cumpliéndolo al pie de la letra como lo determina el ministerio de Salud, los expertos epidemiólogos e infectólogos, y la Organización Mundial de la Salud, no es difícil, y es mientras superamos esta contingencia. Si entre todos somos conscientes de la salud propia y de cuidar la salud colectiva, de nuestra familia, y del resto de ciudadanos, seguramente no vamos a tener situaciones que lamentar”.

El lavado de manos que previene en un 50% la posibilidad de transmisión del virus y el tapabocas que debe ser utilizado de manera permanente por el personal de salud y por las personas que tengan síntomas de gripa.

Las personas con síndrome gripales deben quedarse en su lugar de residencia. Si tiene que desplazarse, deberá hacerlo con tapabocas, en transporte no masivos y, en lo posible, evitando toser y estornudar en público.

En Boyacá está habilitada la línea de atención 311 4834104 y está disponible la línea telefónica nacional 01-8000 955 590 con el fin de atender oportunamente el llamado de los ciudadanos que puedan requerir información. También podrán descargar la aplicación CoronaApp en sus celulares para conocer todas las respuestas a sus inquietudes.