El lanzador de Sóftbol más rápido de Colombia tendrá los colores de Bolívar

La curva, las rectas y la velocidad de Ramiro Escorcia, estarán al servicio de la selección Bolívar de Sóftbol masculino, que buscará volver a la élite nacional y de esta manera reconquistar esa medalla de Oro, que se ganó por última vez en los XV Juegos Nacionales de 1996, que se realizó en Barrancabermeja. Escorcia, quien es nacido en La Guajira, llega a Bolívar gracias al aval del gobernador Vicente Blel Scaff.

En los pasados Juegos Nacionales, que se realizaron en Bolívar, Ramiro con sus lanzamientos aportó para que Magdalena se quedara con la medalla de Oro, al vencer a la novena de Sucre en la final. Este lanzador derecho que alcanza hasta 79 millas por hora con su recta, llega en las mejores condiciones y con todas las ganas de aportar su experiencia, para volver a meter a Bolívar en las grandes finales.

“Yo vengo lanzando desde los 16 años, mis papás son colombianos, pero fue en Venezuela que me hice lanzador; a los 23 años me trajeron a jugar con Guajira y logré mi primera medalla de Oro, en unos Juegos Nacionales. Agradezco al Gobernador Blel y al Gerente de IDERBOL, por hacer el esfuerzo y traerme a jugar con Bolívar, no seré inferior a esta responsabilidad y aportaré para llevar el Softbol de este departamento a donde debe estar, en los más alto del ranking nacional” afirmó Ramiro Escorcia, Lanzador del equipo de softbol de Bolívar.

Torneos y Logros

Ya son 23 años de experiencia en la vida deportiva de Ramiros Escorcia, en su potente brazo derecho guarda 4 medallas de Oro en Juegos Nacionales, en el 2004 la ganó con la selección de Guajira; en el 2008 logró los máximos honores con Antioquia y en 2015 y 2019, vistiendo los colores del Magdalena ganó la presea dorada.

15 años al servicio de la selección Colombia, donde participó en el 2013, en el Campeonato Mundial de Nueva Zelanda; Juegos Centro Americanos y del Caribe 2006 y 2018; Campeonato Panamericano 2012 en Medellín y 2019, en Lima Perú. Campeonato Suramericano 2015, en Bogotá y en el 2018, en Montería.