"No sabemos qué pasó": Madre de barranquillero desaparecido en Bogotá

Un total misterio es la suerte del joven Jorge Junior Rúa Charris, de 24 años, quien viajó a Bogotá en octubre del año pasado a formar una vida con una mujer venezolana, pero desde el pasado 1 de febrero, su familia no tiene razones de lo que le pudo pasar.

El joven, conoció a una mujer, oriunda de Venezuela, a través de Facebook y entablaron una relación, posteriormente viajó a Bogotá para realizar una vida con ella.

“El viaje él lo realizó en octubre, mi hija me comenta que él de repente se fue para encontrarse con esa mujer”, dijo su madre Rosina Charris Ramírez.

Cuenta la mujer que desde enero hasta la fecha la situación de su hijo en Bogotá fue cambiando poco a poco. En ese mes, la pareja de su hijo y él tuvieron una discusión, posteriormente sufrió una agresión por parte de algunos familiares de la joven.

“Él solo me comentó que tuvo una discusión con ella y que le pasó algo, le pregunté varias veces qué le sucedió y solo le dije que se viniera a Barranquilla porque lo iban a matar”, dijo la madre del joven

La mujer comenta que un día antes de desaparecer el joven, le indicó que su pareja se “llevó todo lo que habían adquirido juntos y quedó sin nada en el cuarto en donde se estaban quedando”.

El 31 de enero fue la última vez que habló con su hijo cuando éste le comentó que se iba a encontrar con un familiar, se estaba movilizando en un bus de servicio urbano en Bogotá y su whatsapp marca como última conexión el 1 de febrero.

Búsqueda del joven en Bogotá

Rosina Charris Rúa, sostuvo que tuvo un permiso de ocho días de su empresa para que se pudiera colocar al frente de la desaparición de su hijo. Dice que viajó a Bogotá para conocer sobre el paradero del joven y lo que vivió en esa ciudad la dejó perpleja.

“Lo que pude saber es que mi hijo se estaba quedando en un sector que le llaman Soacha Compartir, un barrio que me generó miedo y terror”, manifestó la mujer.

Sostuvo que pudo establecer la vivienda en donde vive la familia de la mujer con la que su hijo estuvo en Bogotá. “Eran 10 personas, llegaron de Venezuela, pero me trataron muy mal, me dijeron que no les importaba en donde estaba mi hijo y hasta me sacaron un cuchillo”.

Denuncia por desaparición forzada

Ante lo sucedido con su hijo, la mujer interpuso una denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía de Bogotá y manifestó que puso el nombre de la mujer con la que estaba su hijo como la primera sospechosa.

“Solo esperamos que se nos diga en donde se encuentra mi hijo, en donde está, no sabemos que más hacer y confiamos en Dios, pero mi corazón de madre me dice que a mi hijo le hicieron algo”, finalizó.

Manifestó la mujer que cuando interpuso la denuncia llamó a la joven y le advirtió que puso su nombre. "Me dijo que la investigara y que hiciera lo que me diera la gana".