Boyacá: Moniquirá declararía Urgencia Manifiesta por escándalo con el PAE

Y es que hay que recordar que los alimentos que estaban recibiendo los estudiantes de los colegios públicos de Moniquirá, no eran aptos para el consumo (alimentos mal presentados, raciones mal preparadas, y hasta productos vencidos y en estado de descomposición), según los hallazgos de los supervisores del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en esa localidad.

De acuerdo con lo encontrado por el equipo de vigilancia y control de la secretaría de educación de Boyacá, el contratista y operador del Plan de Alimentación Escolar –PAE- en ese municipio, no cumplía con la normativa mínima para entregar las raciones diarias calientes a los 3.590 niños en los colegios, ni en calidad ni en seguridad alimentaria.

Por eso, a ese operador que fue calificado como irresponsable, por parte de las autoridades de educación, salud, y por parte de la alcaldía de Moniquirá, le suspendieron inmediatamente la prestación del servicio. El contratista encargado de ese PAE en ese municipio es Darío Ernesto Vaca Ulloa, a través de la empresa Paneleros Cooperados- Pacos.

El escandalo tiene a la administración municipal pensando en declarar la urgencia manifiesta, para que otro operador, en condiciones idóneas, preste el servicio de alimentación a los estudiantes, para evitar ampliar el tiempo en el que los mismos se queden sin su ración diaria.

La urgencia manifiesta es una herramienta que le servirá a la alcaldía de Moniquirá, quien es la que contrata al operador del Plan de Alimentación Escolar, para cambiar al nuevo operador del servicio de alimentación para los 3.590 niños en los colegios oficiales de Moniquirá.

Sin embargo, esta decisión depende de que el operador, ceda el contrato, tal y como se lo han pedido las autoridades vigilantes de la aplicación del PAE (secretaría de educación y alcaldía del municipio).

El secretario de educación de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, explicó en Caracol Radio que “nosotros en principio no podemos declararle unilateralmente la liquidación del contrato, sin tener herramientas jurídicas, para poder comprobar que efectivamente es por incumplimiento en las obligaciones del mismo, que se procede a declarar la liquidación del contrato, precisamente por la falta en las obligaciones contractuales”.

Pero añadió que “si hoy, jueves 5 de marzo, el contratista no presta el servicio, y todo se encamina a eso porque no tiene las condiciones idóneas para hacerlo, el alcalde de Moniquirá, que es el contratante, procede a declarar el incumplimiento del contrato, a liquidarlo, y para atender rápidamente sin los términos de una licitación común y corriente que son muy largos, y no perjudicar por más tiempo a los niños, puede proceder (y lo apoyaríamos) declara la urgencia manifiesta, que es una figura jurídica que le permite al alcalde contratar sin ningún tipo de proceso y de manera inmediata la operación del PAE. Si llegara a suceder esto, la idea es definir un nuevo contratista y se retoma la operación del programa de manera rápida”.

Puntualizó que “hasta el momento el operador no ha cedido el contrato, tal y como se lo hemos solicitado de manera respetuosa, dado a los hallazgos ya especificados. Entonces lo único que nos quedo fue denunciar, ante entes de control los incumplimientos por parte del contratista, con las evidencias correspondientes. Aquí es importante decir que, desde el Gobierno departamental, no hay ninguna concesión, y desde hace 2 días tenemos a nuestro supervisor en el sitio, con un especialista químico de alimentos, haciendo el acompañamiento en la zona. Insistimos en que el operador debe ceder el contrato para garantizar una prestación idónea del servicio a los niños”.

Sobre los hallazgos de la prestación del servicio del PAE en Moniquirá, que atentaban contra la integridad de los niños, se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación, y a otros entes de control, para que se proceda disciplinariamente contra los responsables directos.

Un equipo de trabajadores en salud y educación, adelantan e intensifican en todo el departamento de Boyacá, un seguimiento especial a la prestación del servicio de alimentación a los estudiantes, en el marco del PAE, para evitar que, en otras instituciones educativas, se esté presentando la misma situación grave que presenta Moniquirá.