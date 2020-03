Fue suspendida la audiencia de seguimiento de la obra Japón - Frailes

Luego de varios incidentes de nulidad presentados por la empresa contratista que tiene a cargo este importante proyecto que presenta un retraso de más del 60% en su ejecución, la Gobernación de Risaralda, respetando el debido proceso, suspendió la audiencia; sin embargo, no accedió a ninguno de los reparos de dicha empresa y tampoco se dio ninguna prórroga de las fueron solicitadas.

El secretario jurídico departamental, Federico Cano, fue enfático en aclarar que, pese a los retrasos, la obra va a continuar porque no ha caducado el contrato.

"Este es un proceso sumario con mayor celeridad, de ahí que no podamos acceder a está sistemático estilo por llamarla de algún modo, de reprogramación tras reprogramación, pues no olvidemos que este señor también hizo uso de una incapacidad médica que como se probó en audiencia, por lo menos es inconsistente con las ritualidades propias, se aportó pruebas de que la incapacidad que entrego, no es de la firma a la que él se encuentra afiliado, no podemos seguir creyendo en está sistemática de alargue de diligencias", aseguró Cano.

Así las cosas, se espera que el próximo viernes 6 de marzo, a las 7:00 a.m., se continúe con esta audiencia con la que se pretende sancionar al consorcio encargado de este contrato de construcción con una multa que podría estar entre los 470 y 500 millones de pesos.

Por su parte, el gobernador del departamento, Víctor Manuel Tamayo, afirmó que este ha sido uno de los grandes problemas que encontró a la llegada de su administración.

"El gobernador anterior en el mes de octubre adjudicó una obra para la pavimentación de Japón-frailes, casi cerca de 5 kilómetros, una obra de 4.800 millones de pesos y la verdad estamos enormemente preocupados porque este contratista al que la gobernación anterior le designo el contrato no ha cumplido, prácticamente se ha venido burlando de la comunidad y de nosotros, porque a la fecha solo ha ejecutado casi 300 metros de asfalto. Lo que no vamos a dejar es que se siga burlando de nosotros y la comunidad y el perjuicio tan grande que esta causando a los sectores comerciales y los habitantes", aseguró Tamayo.

Porlo pronto, los problemas de movilidad, sociales, ambientales y económicos seguirán presentes para los habitantes de la municipio de Dosquebradas.