Llega la cuarta versión del Risaralda Bird Festival

En su lanzamiento varios expertos internacionales entre ellos un uruguayo Juan Pablo Culasso, persona con discapacidad visual y que puede identificar a más de tres mil especies de aves en el mundo con solo escucharlas, hacen parte del grupo de personas que participarán de este festival de aves 2020, que tendrá diferentes actividades, iniciando con jornadas académicas en Pereira (auditorio Lucy Tejada) y posteriormente visitas a varios municipios donde se podrán observar más del 40% de las aves que tiene el territorio colombiano.

"Es un evento lindísimo organizado con mucho cariño, con mucho amor por parte de su director, Juan Carlos Noreña que hace una labor fantástica, porque no solamente se trata de un festival que dura tres días al año, sino que son actividades todo el año. Lo que caracteriza un buen festival de aves es que tenga actividades todo el año no solamente tres días, porque lo que tiene que hacer un festival es conectar con la ciudadanía, con el ciudadano de a pie que no conoce nada de aves, nada de naturaleza y que esa persona se apasione por las aves que están en su plaza, en su finca o a dónde va", afirmó Culasso.

Lea también: Cerca de 5 mil animales silvestres han sido recuperados en Risaralda.

Juan Pablo además de ser un experto en temas de aves, fue el ganador en el año 2014, del programa súper cerebros de NatGeo y será uno de los invitados especiales al Risaralda Bird Festival en done se esperan participantes de diferentes países del mundo.