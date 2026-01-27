Precandidato Pinzón rechaza exclusión en encuesta de AtlasIntel y cuestiona validez de resultados

El Precandidato Presidencial Juan Carlos Pinzón rechazó los resultados de la encuesta publicada por AtlasIntel, de la cual fue excluido y que, según la campaña, contiene varios errores, y cuestionó la validez de los datos recopilados.

Juan Carlos Pinzón, candidato inscrito y participante de la Gran Consulta del mes de marzo, indicó que esa exclusión “podría ser una negligencia inaceptable o una decisión premeditada”.

Indica el comunicado, que la encuesta planteo la siguiente pregunta: " Si estos fueran los candidatos ¿Por quién votaría usted por la Gran Consulta en marzo de 2026?. Pinzón cuestionó el no hacer parte de esta encuesta y aseguro que Daniel Palacios, quien no hace parte de la consulta, estuvo incluido en el sondeo.

“Eso constituye una falla fundamental que invalida por completo los resultados publicados, ya que altera la naturaleza misma de la pregunta y distorsiona la voluntad de los ciudadanos. Es inaceptable que una firma encuestadora confunda modifique la lista de candidatos de una consulta oficial”, asegura la misiva.

El precandidato indicó que AtlasIntel debe detener la encuesta, corregir el cuestionario, y descartar los datos ya recopilados.

“En cualquier caso, se pierde la confianza en una firma encuestadora cuando comete errores de esta magnitud, especialmente en un contexto electoral como el colombiano, donde la transparencia, el rigor y la imparcialidad no son opcionales”, reitera el comunicado.