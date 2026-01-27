Emilio Molina, nuevo secretario de Planeación de Cartagena tras renuncia de Camilo Rey

Tras dos años de trabajo orientados a la transformación, el ordenamiento y la sostenibilidad de Cartagena, Camilo Rey Sabogal presentó ante el alcalde Dumek Turbay su renuncia al cargo de secretario de Planeación del Distrito.

En su carta de dimisión, presentada el pasado 22 de enero, Rey Sabogal agradeció al alcalde por la confianza y el respaldo brindados, y afirmó que la decisión obedece a motivos estrictamente familiares y personales.

“Presento mi renuncia irrevocable al cargo de secretario de Planeación de Cartagena a partir del 31 de enero. Esta decisión obedece exclusivamente a motivos personales. Agradezco la confianza que depositaste en mí y la oportunidad que me otorgaste para servir, desde esta responsabilidad pública, a la ciudad”, sostuvo el economista en su misiva.

El alcalde Dumek Turbay aceptó la renuncia y expresó su reconocimiento a la gestión adelantada durante este periodo. “Somos conscientes del compromiso y la entrega de Camilo Rey con la ciudad mientras estuvo al frente de la Secretaría de Planeación. Su pasión por ver a Cartagena transformada permitió alcanzar logros fundamentales. Hoy debe priorizar asuntos personales y lo comprendemos con respeto, pues la familia es lo primero siempre”, señaló el mandatario.

Y agregó: “Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Camilo Rey por el compromiso, la seriedad y la entrega con la que lideró la Secretaría de Planeación durante su gestión. Su trabajo aportó de manera significativa a la organización y proyección de la Cartagena que estamos construyendo. Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos que emprenda, tanto en su vida profesional como académica, y confiamos en que seguirá aportando con su conocimiento al desarrollo del país”.

Los procesos liderados por la Secretaria de Planeación no se paralizarán

Rey Sabogal, economista, PhD en Geografía, magíster en Estudios del Territorio y Población y magíster en Ciencias Económicas, lideró la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027: Cartagena, ciudad de derechos, un plan construido de la mano de la ciudadanía, que responde a las necesidades de la población y que hoy, con un cumplimiento del 49%, está transformando a Cartagena en una ciudad más ordenada, productiva, sostenible e inclusiva.

Además, durante su periodo, la Secretaría de Planeación lideró el trabajo técnico y metodológico para la formulación y aprobación de cinco políticas públicas: la Política Pública de Cultura; el Plan Distrital de Bibliotecas, Lectura, Escritura y Oralidad; la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social; la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género; y la Política Pública de Protección y Bienestar Animal.

Otro avance relevante fue la puesta en marcha del Centro de Estudios Territoriales (CET), un órgano de la Secretaría de Planeación orientado a la producción de conocimiento científico para una gestión basada en evidencia. En su interior se creó el Observatorio Distrital de Familias y Género de Cartagena, un espacio destinado a recopilar, sistematizar, analizar, monitorear, investigar y publicar información sobre la realidad de las mujeres en todas sus diversidades, las familias y la población OSIGD, con un enfoque étnico-racial, diferencial y territorial. Este observatorio comenzará a operar durante el presente año.

Adicionalmente, se amplió y fortaleció el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Distrito, impulsando el gobierno abierto. Se actualizó el Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo (MIDAS), que ahora cuenta con infografías dinámicas, asistencia con inteligencia artificial y nueva información territorial. Asimismo, se construyó la Plataforma de Estadísticas Territoriales (PET) y el Visor del Plan de Desarrollo.

También se oficializó la legalización urbanística de Arroz Barato, gracias a un trabajo conjunto entre la Secretaría de Planeación, Corvivienda y la comunidad. Para este año, se espera continuar con acciones técnicas, jurídicas y sociales orientadas a evaluar la viabilidad de la legalización de otros 11 sectores de Cartagena.

En relación con la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, proceso clave para el ordenamiento de la ciudad, Rey Sabogal detalló que se registra un avance del 70%, tras culminar la etapa de diagnóstico y avanzar en la fase de formulación. Actualmente, se ajusta la propuesta del componente urbano y se organiza la logística para iniciar nuevas mesas de participación ciudadana.

“Trabajamos en un POT que garantice un territorio integrado socioespacialmente, que promueva un desarrollo territorial a escala humana, ordenado alrededor del agua, que proteja su estructura ecológica y garantice el derecho a la ciudad y al territorio. Quedan Documentos Técnicos de Soporte (DTS), tanto de diagnóstico como de formulación, fortalecidos y alineados con las necesidades del territorio y de la ciudadanía, así como un equipo técnico consolidado que dará continuidad al proceso para que el instrumento esté listo en el primer semestre y pueda presentarse ante las autoridades ambientales y el Consejo Territorial de Planeación para concertación”, afirmó Rey Sabogal.

En cuanto al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico y su zona de influencia, se radicó una propuesta robusta ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entidad que actualmente adelanta la revisión del documento, con el fin de realizar observaciones y avanzar en la concertación previa a su presentación ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

De igual forma, en el marco de los Planes de Mejoramiento Integral (PMI), iniciativa orientada a mejorar progresivamente las condiciones de vida en asentamientos rurales, la Secretaría de Planeación avanza en las construcciones de PMI en 19 asentamientos del Distrito, tanto continentales como insulares.

Ya se culminó la fase de diagnóstico, con el levantamiento de información técnica, social, ambiental y territorial de cada centro poblado y durante el primer trimestre de 2026 se adelantarán acciones para consolidar dicha información, con la ciudadanía como actor principal. Una vez finalizado el diagnóstico, se iniciará la fase de formulación, que contempla la elaboración de programas, proyectos y acciones concretas según las necesidades de cada comunidad.

La actualización del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial y la formulación del Plan de Gestión Social y Ambiental de la Ciénaga de la Virgen, son otros de los procesos que registraron avances significativos durante este periodo y que continuarán consolidándose en 2026.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay ratificó que todos los procesos liderados por Rey seguirán liderados sin contratiempos y parálisis por Emilio Molina, actual director de Control Urbano, quien en estos dos años ha trabajo de la mano con el secretario saliente y cuenta con la experiencia académica y profesional para empalmarse desde el primer minuto.

¿Quién llega a la Secretaría de Planeación?

El alcalde Dumek Turbay nombró a Emilio Molina Barboza, actual director de la Dirección Administrativa de Control Urbano, para asumir como nuevo secretario de Planeación.

Molina es abogado, magíster en Derecho y Gestión Urbanística de la Universidad del Rosario, magíster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova (Italia) y especialista en Derecho Urbano.

Cuenta con amplia experiencia y conocimientos en asuntos urbanísticos, patrimoniales, inmobiliarios, así como en derecho administrativo y constitucional.

Además, tiene más de 12 años de experiencia representando a personas naturales, jurídicas, entidades públicas. También se ha desempeñado como docente catedrático y tiene amplia experiencia y conocimientos en asuntos urbanísticos, patrimoniales, inmobiliarios, de derecho administrativo y constitucional.

Giovanni Battista Mainero, nuevo director de Control Urbano

El alcalde Dumek Turbay, luego del paso de Emilio Molina a Planeación, designó a Giovanni Battista Mainero para que sea el nuevo director de Control Urbano desde el 31 de enero. Es un abogado cartagenero con especialización en derecho administrativo, con conocimientos en ramas jurídicas como el derecho civil, laboral, penal y comercial.

Mainero cuenta con más de catorce (14) años de experiencia profesional en el sector público y privado, desempeñando funciones de asesoría, coordinación y dirección jurídica en entidades estatales y en proyectos estratégicos de infraestructura, desarrollo urbano y gestión territorial.

Además, posee experiencia sólida en control de legalidad, estructuración y supervisión administrativa, atención a la ciudadanía, articulación interinstitucional, seguimiento a la ejecución de programas públicos y apoyo estratégico a despachos directivos, garantizando decisiones administrativas con criterios de eficiencia, transparencia y protección del interés general.

Entre su experiencia profesional, Mainero ha trabajado en entidades como la Alcaldía de Bogotá, la Presidencia de la República y el Consulado General de España.