Se reforzará la seguridad en el mirador y la nueva vía de Loma Fresca en el cerro de La Popa

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, sostuvo una jornada de diálogo y atención integral con la comunidad del barrio Loma Fresca, ratificando su compromiso con la transformación de este sector históricamente olvidado y priorizado por la actual administración.

Este encuentro se realizó luego de un fin de semana clave para el barrio, en el que se entregaron obras que hoy mejoran la calidad de vida de sus habitantes, como una vía de acceso, un mirador de gran impacto social y turístico, y la recuperación de una cancha deportiva que permaneció abandonada durante años.

“Loma Fresca es un barrio que durante mucho tiempo estuvo en el olvido, pero hoy estamos aquí escuchando y cumpliendo. Cuando la Alcaldía trabaja de la mano con la comunidad, los barrios vuelven a renacer”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Desde Distriseguridad, en articulación con la Secretaría del Interior, se anunció el fortalecimiento del esquema de seguridad para el barrio, que contempla la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, la presencia de CAI móviles permanentes y la activación de un cuadrante de seguridad que cubrirá desde el CAI de Santa Rita hasta el Cerro de La Popa.

Asimismo, se contará con patrullaje permanente, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a residentes y visitantes.

De manera complementaria, se trabajará con los jóvenes en riesgo del barrio a través de procesos de formación y educación, vinculando a sus familias y articulando esfuerzos con fundaciones y programas de empleabilidad, como una apuesta por la prevención y la generación de oportunidades reales para la comunidad.

Durante el encuentro, la comunidad conoció que ya se están realizando los estudios técnicos necesarios para avanzar en la pavimentación de nuevas calles, incluida la Calle de la Mochila, una obra largamente esperada por los habitantes del sector.

De igual forma, se priorizan soluciones de alcantarillado para los sectores que aún no cuentan con este servicio, además de la instalación de señalización vial y reductores de velocidad en la vía principal del barrio.

En materia de servicios públicos, la comunidad destacó el buen funcionamiento actual y la articulación con el Distrito para atender necesidades puntuales.

La Secretaría de Turismo resaltó el potencial de Loma Fresca dentro de las rutas comunitarias para el turismo, especialmente por su conexión con el Convento de La Popa, el nuevo mirador y las vías de acceso, lo que permitirá dinamizar la economía local y visibilizar al barrio como un punto estratégico del turismo responsable y comunitario en Cartagena.

Los habitantes del barrio destacaron el cumplimiento de los compromisos asumidos por el alcalde y el gabinete distrital:

“Tocamos todos los puntos importantes que el alcalde se había comprometido con nosotros y que ha venido cumpliendo: seguridad, cámaras, CAI móviles, pavimentación de la Calle de la Mochila, alcantarillado y hasta la legalización de nuestro barrio, que tiene más de 70 años de fundado. Hoy sentimos que vamos por buen camino”, afirmó Germán Escalante, residente de Loma Fresca.