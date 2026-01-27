Capturan al responsable del asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda en Jamundí

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó la captura de Andrés Felipe Lucumi alias ‘El Mocho’ de las disidencias de las Farc, quien sería el responsable del homicidio del patrullero de la Policía Nacional Carlos Andrés Pineda Castro y donde también dejó herido a su hijo de 10 meses de edad, en el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca.

Según el ministro, alias ‘El Mocho’ era el cabecilla de subestructura de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, que delinquen en esta zona del país.

Cabe indicar, que el ataque sicarial ocurrió en el corregimiento de Robles, donde el uniformado se encontraba visitando a su familia durante un día de descanso.

El patrullero Pineda Castro de 35 años de edad, llevaba 15 años al servicio de la Policía Nacional y se encontraba adscrito a la estación de Policía de Decepaz en Cali.

La gobernadora de Valle Dilian Francisca Toro, rechazó este hecho violento contra el uniformado y ofreció una recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato.

“Desde la Gobernación del Valle del Cauca, condenamos el asesinato de uno de nuestros policías ocurrido en el corregimiento de Robles, donde un bebé de 10 meses resultó herido. Ante este repudiable hecho, el Gobierno departamental ofrece hasta $50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables y someterlos ante la justicia”, reiteró.