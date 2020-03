Desmontaron casetas en inmediaciones de la plaza de banderas

Estas estructuras que fueron construidas durante la administración del ex alcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez Paris Lobo y las cuales nunca se les dieron un uso específico, fueron tomadas en los últimos meses por habitantes de calle que rompieron parte de la madera e ingresaron para refugiarse.

Esta situación habría disparado los hechos de inseguridad en el sector además de generar un problema fitosanitario en las llamadas “casetas” al haber sido tomadas como baños públicos y lugares para consumir estupefacientes.

Arnulfo Sánchez director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes IMRD, le dijo a Caracol Radio que era necesario destruirlas para solucionar la problemática y se van a construir otras estructuras que serán aprovechadas por todos los habitantes.

“Es un trabajo que durara aproximadamente entre 45 a 60 días por que no es solo quitar las casetas, es instalar allí para que los muchachos vayan y hagan ejercicio, habíamos pensado en primera instancia unos juegos de mesa y de ping pong, pero pensamos que eso también podría contribuir a que la gente termine durmiendo en esas mesas o construcciones, entonces no íbamos a cumplir con el objetivo que es darle una buena vista a este sector y además evitar que se congregue gente allí personas que no dejen un libre tránsito” dijo el funcionario.

La construcción de estos parques lúdicos y saludables comenzara en los próximos días, recuperando este espacio en la plaza de banderas que había sido tomada por habitantes de calle.