Escasean los tapabocas en Bucaramanga

Debido al virus Covid-19 que ya llegó a Latinoamérica en algunos lugares ya comienzan a escasear el tapabocas. En Bucaramanga esta situación ya se está presentando.

Según algunos oyentes que quieren quisieron comprar uno, no lo consiguieron porque en las droguerías están escasos.

Óscar Vanegas, señaló que presenta un resfriado y quiso comprar un tapabocas y visitó ocho droguerías y en todas le dijeron que no había. "Es preocupante porque donde el coronavirus llegue a Colombia no estamos preparados. Además de que los tapabocas están escasos, medicamentos como la vitamina C y otro que eleva las defensas con calostro de ganado también están agotados" agregó.

Por su parte, Luis Gordillo, otro oyente de Caracol Radio manifestó que estuvo buscando tapabocas tradicionales y en las pocas droguerías donde encontró los están cobran al doble.

Las que valían anteriormente 500 o 600 pesos ahora están costando entre 1000 a 1500 pesos. "Estuve preguntando los tapabocas y los están cobrando más caros. Lo que nos decían era que los tradicionales estaban escasos y los más modernos que son especiales para el coronavirus no están llegando".