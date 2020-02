Comunidades bloquearon anillo vía pidiendo proyectos de vivienda

Más de 800 personas en la ciudad de Cúcuta han intentado apropiarse de un terreno privada ubicado al occidente de la ciudad, levantando todo tipo de estructuras para pasar las noches y no teniendo las condiciones necesarias para estar con menores de edad.

Las autoridades ya han hecho varios intentos para desalojar a estos invasores que argumentan no tener vivienda, y que es la única forma de obtener un terreno donde vivir, sin embargo en las últimas horas bloquearon el anillo vial occidental que comunica este sector.

(Le puede interesar: Director del Gaula acompaña búsqueda de ganadero secuestrado en la frontera)

Uno de los líderes de la protesta, afirmó que la única forma que tienen para que les presten atención es con estas vías de hecho y que continuaran con las protestas hasta tanto no les den una solución.

“Nosotros estamos allí porque no tenemos más a donde ir, muchos vivimos arrendados y no tenemos un terreno propio, estamos ya sin recursos y por eso invadimos, lo que queremos es que si es un terreno privado pues nos muestren las escrituras y negociamos con el dueño, si no pues lo tomamos porque es de la alcaldía y no tenemos casa” afirmó.

Sin embargo muchas de las personas de sectores aledaños han indicado que al lugar han llegado vehículos de alta gama, y se presume que muchos de los invasores ya poseen vivienda propia.