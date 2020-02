Elección del director de la Carder se ha vuelto misión imposible

La historia se repite... Pese a que se tenía todo listo para realizar este trámite en una reunión de la junta directiva y pese a que no hubo impedimentos nuevos, en esta ocasión el motivo del aplazamiento está relacionado a dos recusaciones anteriores que no habían sido resueltas por la Procuraduría con respecto a la imposibilidad de que algunos alcaldes participaran en la votación.

El gobernador de Risaralda, y presidente del consejo directivo de la Carder, confirmó que la interinidad continúa en la Corporación

"Esta historia sobre la elección del director de la Carder no termina. Estaba todo a la disposición para elegir a su nuevo director, infortunadamente la Procuraduría no había resuelto otras recusaciones que se habían presentado con anterioridad. Esto ha llevado a que los señores procuradores propusieran que el tema sea solucionado cuando el procurador general de la Nación garantice su presencia en la sesión del consejo y, de no hacerlo, a través de una videoconferencia que está plenamente autorizada desde los estatutos de la Corporación", aseguró el gobernador.

Lea también: Alerta roja en Risaralda por casos de dengue.

Así las cosas, este trámite queda nuevamente postergado para el 16 de marzo y se espera la presencia del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.