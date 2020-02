Primera vía activa nocturna del año en Pereira

El miércoles 26 de febrero se realiza la primera vía activa nocturna del 2020 en Pereira, los pereiranos podrán disfrutar de esta actividad sobre la carrera tercera entre las calles 26 y 16 desde las 7:30 p.m. hasta las 10:00 p.m. Se espera contar con la participación de muchas personas que se sumarán a diferentes actividades culturales y físicas.

"Un espacio de ciudad para compartir en familia donde tendremos actividad física musicalizada con el acompañamiento del grupo de Hábitos y Estilos de Vida saludables; además, contaremos con un entrenador funcional. Vamos a tener mecánicos para tratar todos los temas técnicos y paramédicos, junto el acompañamiento de la Policía y Tránsito", así lo explicó el secretario de deportes municipal, Gustavo Rivera.

Caracol Radio le preguntó a los pereiranos qué piensan sobre la realización de esta actividad y hay opiniones divididas.

"Me parece que la vía activa es algo que necesitamos en Pereira, pero es una estrategia de no saben implementar en tiempo, por ejemplo un miércoles mitad de semana cuando todo el tráfico esta abundante por la gente que esta en su trabajo, pienso que no es un día apropiado para hacerlo", "a mí personalmente me parece bien porque todos buscamos ese espacio para montar bicicleta, caminar o hacer ejercicio por la noche cuando salimos de trabajar, cuando ya cumplimos con todas las responsabilidades del día, sería bueno que lo hicieran más seguido porque fomenta la cultura del deporte", son algunas de las opiniones de los pereiranos.

Es importante tener en cuenta que durante está jornada no se permitirá la movilidad de ningún tipo de vehículo sobre esta zona, pero sí se contará con pasos controlados sobre la calle 19, 20 y 21 y desvío total hacía la carrera quinta.