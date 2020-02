Estudiante caleño dice que se queda en Wuhan

Nestor Julián Vélez, es un joven de 22 años quien desde hace dos años y medio estudia en la Universidad de Wuhan la carrera de negocios internacionales, le manifestó a su familia que no va a regresar todavía, que no quiere perder clases y que está más seguro allá que en Colombia a nivel de salud.

Es lo que le manifestó Jhon Edwar Vélez, hermano de Nestor, a Caracol Radio, dice que su hermano prefiere no regresar para no interrumpir sus estudios que cada vez son más exigentes, que recibe clases por internet por que las directivas les pidieron no salir del campus universitario.

Por otro lado, Nestor, ha manifestado que el gobierno les pide no salir de Wuhan, que es más seguro así para no expandir el virus que todavía no se sabe cómo viaja.

Nestor Julián, estuvo con gripe a principios de febrero, pero lo atendieron y descartaron que estuviera contagiado con el coronavirus, le brindaron la atención adecuada y ya se encuentra recuperado.