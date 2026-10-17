Caen tres presuntos implicados en el atentado con un bus bomba contra el batallón Pichincha

Tras cuatro diligencias de allanamiento llevadas a cabo en la ciudad de Cali por la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y el Ejército, se capturaron dos personas y se aprehendió un menor de edad. Estas personas serían, presuntamente, integrantes de la estructura Jaime Martínez y tendrían relación directa con el atentado con un bus bomba estallado frente al batallón Pichincha el pasado 24 de abril del 2026.

Entre los capturados se encuentran alias “Barbas” cabecilla de la estructura, alias “Ashley” y un menor de 17 años conocido como alias “Sevillano”.

Recordemos que el ataque contra el batallón Pichincha se presentó hace 6 meses con un bus acondicionado con explosivos, cuya detonación frente las instalaciones de la Fuerza Pública dejó dos personas lesionadas y graves daños a la infraestructura.

Según la investigación de las autoridades, el menor de edad alias “Sevillano” era encargado de llevar en motocicleta al conductor del bus hasta otro vehículo, luego de abandonar los explosivos.

Alias “Barbas” sería el encargado de coordinar y reclutar los delincuentes y quién recibiría al conductor del bus para llevarlo hasta la zona rural de Jamundí.

Por su parte alias “Ashley” sería escolta del vehículo utilizado para este atentado acompañándolo desde la zona rural de Jamundí hasta su llegada a Cali, explicó el coronel Carlos Latorre comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali.

“A estas personas se les imputaron delitos como terrorismo agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio agravado, porte de armas y explosivos, y daño en bien ajeno”, añadió el oficial.

En este caso las autoridades lograron también incautar el vehículo utilizado para la fuga, celulares y un computador que son piezas claves para continuar con la investigación.