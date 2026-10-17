Rescatan a 11 niñas indígenas y cuatro mujeres en medio de intervención en el centro de Cali

Cali

Graves situaciones de abuso contra menores de edad y mujeres, así como la exposición de niños al consumo de drogas, fueron reveladas por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, durante el balance de la Operación Cristo Rey, que busca recuperar la seguridad y el tejido social en el centro de la ciudad.

Uno de los casos más graves hallados por las autoridades en el sector de El Calvario involucra a 11 niñas indígenas que estaban siendo obligadas a cometer actos indebidos.

“Liberamos a 11 niñas indígenas que estaban prácticamente secuestradas y obligadas a cometer actos indebidos. Hemos rescatado a 4 mujeres que estaban secuestradas por un individuo que abusaba de ellas. Encontramos a 2 niños de 8 y 10 años solos en una casa fumando bazuco; logramos ya que Bienestar Familiar actuara”, detalló el mandatario.

La intervención también incluye acciones dirigidas a los habitantes de calle, tras el cierre de expendios de drogas en sectores como San Pascual. Eder aseguró que algunas de estas personas están recibiendo atención institucional y que han ingresado a clínicas para tratar su consumo de sustancias psicoactivas.

En materia de seguridad, el mandatario reportó una reducción del 83 % en los delitos de alto impacto, entre ellos homicidios. Además, aseguró que desde el inicio de la operación Iron, el 24 de septiembre, los hurtos de motocicletas y automóviles registran una disminución del 100 % en el sector intervenido.