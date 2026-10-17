“Estoy vivo de milagro”: Exalcalde de Jamundí lamentó la muerte de su escolta en ataque sicarial

El exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez reapareció muy afectado en sus redes sociales tras salir ileso de un atentado sicarial.

En su declaración pública, el exmandatario afirmó: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”

El exmandatario municipal lamentó la muerte de su escolta asignado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Felipe López Gutiérrez, quien falleció en un centro asistencial debido a los múltiples impactos de bala que recibió al protegerlo.

“Gracias, quiero darle un saludo muy especial a su familia a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a sus hermanos, a su madre, a todas las personas con los que compartimos con él. Una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia de su comunidad y este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, aseguró Ramírez.

El ataque sicarial ocurrió en un establecimiento comercial familiar en el municipio de Jamundí, poco después de que el exmandatario sostuviera una reunión con el congresista Duvalier Sánchez.

Además de recordar a su escolta, el exalcalde pidió que las autoridades esclarezcan lo sucedido y adopten medidas para proteger a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Su solicitud se produjo luego del ataque que puso en riesgo su vida y terminó con la muerte de uno de los integrantes de su esquema.

“Yo sí quiero pedirle a las autoridades que esclarezcan estos hechos, que redoblen la seguridad de todas las personas que tengan alguna vulnerabilidad y que den respuesta rápidamente”, afirmó en el video.

Tras confirmarse el crimen, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el acto de violencia política y anunció una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. Las autoridades locales de la Alcaldía de Jamundí y líderes políticos han exigido medidas urgentes de protección ante la compleja situación de orden público en la región.

Reacciones

ONU Colombia rechazó el atentado perpetrado contra del Andrés Felipe Ramírez, ex alcalde de Jamundí y expresaron su solidaridad por el asesinado de uno de sus hombres de protección.

“Llamamos al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, y a fortalecer las estrategias de prevención y protección”, afirman en sus redes sociales.