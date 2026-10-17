Judicializan a seis personas por la presunta estafa de mil personas y ganancias de $14 mil millones

Medellín

Seis personas fueron judicializadas señaladas de una estafa masiva a personas con falsas membresías en viajes en la ciudad de Medellín. La verdadera intención sería obtener datos personales de las víctimas para obtener productos en bancos con lo que pudieron haber obtenido miles de millones de pesos que terminaban en las cuentas de los presuntos implicados.

Según la fiscalía, la red, mediante diferentes empresas de viajes, abordaba a las víctimas, personas en su mayoría adultos mayores, personas con discapacidades cognitivas y visuales.

“Cuando los afectados no llevaban sus documentos o tarjetas, los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos. Además, les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechando sus limitaciones visuales o la confianza generada con las ofertas. Las denuncias por estas operaciones y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar el esquema ilegal, que dejó más de 1.000 afectados y ganancias ilícitas de más de 14.000 millones de pesos”, explicó el ente investigador en un comunicado.

Indica la investigación que son más de mil personas las estafadas, con lo que pudieron haber obtenido ganancias de 14 mil millones de pesos. Los señalados de esta estafa son: Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.

A estas personas les imputaron los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada. Ninguno aceptó los cargos.

Cinco de los procesados recibieron la medida de detención en centro carcelario y Miguel Ángel Manrique Villa, detención en centro carcelario.