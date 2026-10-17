Dos explosiones en zona rural de Cali dejan tres policías lesionados

La policía confirmó que los afectados son un intendente, un subintendente y un patrullero, quienes tienen lesiones por esquirlas.

Cali

Tres policías resultaron lesionados tras dos explosiones registradas en el sector de Guacas, en la vía entre el corregimiento de Montebello y el cerro de las Tres Cruces, en Cali.

La primera detonación se produjo cuando dos uniformados se movilizaban en una motocicleta y a su paso por la zona, fue activado un artefacto explosivo.

De manera preliminar, se conoció que la segunda explosión ocurrió cuando personal antiexplosivo llegó al lugar para verificar lo sucedido, dejando un tercer policía lesionado.

A través de un comunicado, la institución confirmó que los afectados son un intendente, un subintendente y un patrullero, quienes tienen lesiones por esquirlas. Los tres recibieron atención médica en centros asistenciales de la ciudad.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, condenó el hecho y advirtió que en menos de una semana se han registrado dos ataques con explosivos contra integrantes de la fuerza pública y la población civil, por lo que pidió reforzar las medidas de seguridad en la ciudad.

“Expresamos nuestra solidaridad con los uniformados afectados y esperamos su pronta recuperación. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y fortalecer las medidas de prevención y seguridad”, manifestó.

El otro hecho reciente ocurrió el pasado jueves 15 de octubre, en el barrio Ciudad Córdoba, donde cinco policías resultaron lesionados por la explosión de una granada que les fue lanzada. Por este caso, un hombre fue capturado y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El personero también recordó los ataques con explosivos que afectaron a Cali durante 2024 y 2025, entre ellos los registrados en el Batallón Pichincha y en sectores como Gaitán, Los Lagos, Los Mangos, Manuela Beltrán, Meléndez y Mariano Ramos, además de la Base Aérea.