Alcaldía de Cali ofrece $20 millones de recompensa por ataques con explosivos contra Policías

Este es el segundo ataque con explosivos contra integrantes de la fuerza pública registrado en Cali en menos de una semana.

Cali

Hasta 20 millones de pesos de recompensa ofreció el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por información que permita identificar y ubicar a los responsables de los dos ataques con explosivos contra miembros de la Policía, ocurridos este sábado en el sector de Montebello.

El mandatario aseguró que ya fueron activados los protocolos de seguridad y las investigaciones para esclarecer los hechos. Además, advirtió que las autoridades trabajarán para capturar a quienes estén detrás de los ataques que dejaron tres uniformados lesionados por esquirlas.

De acuerdo con la información preliminar, la primera explosión ocurrió cuando dos policías se movilizaban en una motocicleta, mientras que la segunda se produjo al momento que el personal antiexplosivo llegó al lugar para verificar la situación.

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, indicó que detrás de estos hechos estarían estructuras delincuenciales que operan en la zona, como una posible retaliación por las acciones que las autoridades vienen adelantando en su contra.

“No vamos a dejarnos amedrentar por esto. Vamos a seguir adelante con las operaciones, combatiendo y enfrentando a las estructuras delincuenciales”, indicó.

Este es el segundo ataque con explosivos contra integrantes de la fuerza pública registrado en Cali en menos de una semana. El pasado jueves 15 de octubre, en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de la ciudad, cinco policías resultaron lesionados por la explosión de una granada lanzada contra los uniformados. Por este caso, un hombre de 23 años, con presuntos nexos con la disidencia Jaime Martínez fue capturado.