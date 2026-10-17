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17 oct 2026 Actualizado 13:42

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Aumentan a $150 millones recompensa por atentado contra exalcalde de Jamundí y crimen de su escolta

La Alcaldía de Jamundí ofreció $50 millones adicionales a los $100 millones anunciados por la Gobernación del Valle para identificar y capturar a los responsables del ataque.

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La recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez y del homicidio de su escolta, Felipe López Gutiérrez, aumentó a $150 millones.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció inicialmente $100 millones, mientras que la Alcaldía de Jamundí ofreció otros $50 millones para apoyar las investigaciones.

Además, la gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la SIJIN de la Policía conformar un equipo especializado de alto nivel para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Por su parte, las autoridades de Jamundí rechazaron el ataque e invitaron a la ciudadanía a entregar información que contribuya a las pesquisas.

El caso ocurrió en la noche del viernes 16 de octubre, en un establecimiento comercial del municipio, hasta donde llegaron dos hombres en motocicleta y dispararon. Ramírez salió ileso, pero su escolta, Felipe López Gutiérrez, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP), recibió múltiples impactos de bala y falleció posteriormente en un centro asistencial.

A través de redes sociales el exalcalde agradeció haber sobrevivido al ataque y recordó a López como un hombre ejemplar, comprometido con su familia y su comunidad. Además, pidió a las autoridades esclarecer rápidamente los hechos, hacer justicia por el crimen de su escolta y reforzar la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad.

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