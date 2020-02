A golpes terminan dos concejales en el municipio de Villa del Rosario

Con denuncias por lesiones personales terminó una discusión entre dos concejales del municipio de Villa del Rosario en las últimas horas en un establecimiento público.

Los hechos se presentaron en un bar del sector de Villa Antigua a donde llegaron los concejales Carlos Socha y Camilo Suarez, quienes luego de un dialogo que se fue subiendo de tono tras una reclamación terminó en golpes.

El Comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel José Palomino dijo a Caracol Radio que “en hechos que se investigan resulta lesionado Carlos Socha quien es llevado a la clínica por los golpes recibidos. En la actualidad el caso esta ante la autoridad competente para definir la situación del agresor”.

Dijo el funcionario que “al parecer la ingesta de alcohol habría derivado esta situación. Hay un tema policivo para aplicar el código, y la autoridad competente debe tomar decisiones frente al concejal que genera la agresión”.

Mientras tanto Carlos Socha, en dialogo con los medios de comunicación dijo que “tuve que acudir al hospital para que me atendieran. El señor Suarez me proporciona unos golpes que casi me desmayo por que perdí mucha sangre, me subo al carro y este la emprende contra el vehículo por fortuna llego la policía y él fue capturado en flagrancia”.

La situación fue rechazada por los rosarienses quienes llamaron a dar ejemplo a los miembros de la corporación y a frenar las agresiones por diferencias políticas u problemas atrás.