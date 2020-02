Solicitamos que mujeres y menores se movilicen como parrilleros en moto

Líderes de los motociclistas en Armenia le enviaron una carta al alcalde de la ciudad José Manuel Ríos donde exponen sus propuestas de cara a mejorar la movilidad y el respeto por las normas y el gremio

En el documento, los motociclistas exponen once puntos, entre ellos que se estudie la posibilidad de que la restricción del parrillero en moto que rige desde este viernes en el centro de Armenia solo incluya a los hombres y se permita circular a mujeres y menores de 14 años de edad.

En contexto: Viernes 21 de febrero entra a regir decreto que prohíbe parrillero en moto

En la carta aseguran que esta medida del parrillero actualmente rige en ciudades como Pereira, Cali, Cúcuta y Medellín pero solo para parrillero hombre, en Caracol Radio averiguamos con algunas de esas ciudades y en efecto la medida no aplica para mujeres y menores entre los 10 y los 14 años de edad

Según cifras del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío en la región hay matriculados 81.428 carros y motos, eso sin contar los registrados en la ciudad de Armenia.

A continuación el documento enviado por los motociclistas...

Armenia 17 de feb. de 2020

Señor: JOSÉ MANUEL RÍOS

ALCALDE DE ARMENIA

Cordial saludo

ASUNTO: PROPUESTAS DE LOS MOTOCICLISTAS DE ARMENIA (QUINDÍO) PARA LA MESA DE TRABAJO ENCABEZADA POR EL SEÑOR ALCALDE JOSÉ MANUEL RÍOS

Queremos manifestar unas inconformidades de los motociclistas del Armenia con el fin de realizar mesas de trabajo encabezadas por la Alcaldía de Armenia para mejorar el bienestar de todos los motociclistas

A continuación mencionaremos los puntos a tratar;

1. Restricción nocturna de motociclistas en la ciudad de Armenia después de las 23:00, quitándonos de esta manera el derecho a la libre circulación y perjudicando a miles de personas que salen del trabajo después de esta hora.

2. Persecución de las autoridades de la Secretaria de transido y transporte de Armenia hacia los motociclistas.

3. Vías en pésimo estado y por esta causa demasiados accidentes con los motociclistas que somos los más vulnerables en las vías, anexando a esto que no se hacen las suficientes campañas pedagógicas para reducir las víctimas fatales en las vías.

4. Retenes y operativos ilegales de la Secretaria de transido y transporte de Armenia, es decir, que se montan retenes sin cumplir los requisitos básicos para estos operativos.

5. Costos exagerados en las inmovilizaciones; muchas veces montan hasta 10 motos en una grúa y le cobran a cada usuario el flete.

6. Decretos injustos o discriminatorios para los motociclistas que somos el 70% aprox. de la población del Quindío, como ejemplo tenemos el decreto de semana Santa del 2019 decretado por la alcaldía de Armenia donde se levantó el pico y placa para carros mas no para motos, violando de esta manera el derecho a la igualdad (decreto 13 de la constitución política de Colombia)

7. Suministro de combustible limitado (hasta las 22:00) Esta medida sacada por la empresa TERPEL nos tiene perjudicados a muchos motociclistas que necesitamos de este suministro en horas de la noche, Con esta medida arbitraria nos están discriminando claramente porque el servicio solo se lo prestan a los vehículos de 4 ruedas.

8. Presunta corrupción de algunos funcionarios de la Secretaria de transido y transporte de Armenia, pues para nadie es un secreto que a diario algunos agentes reciben dinero de los infractores para evitar los comparendos.

9. Solicitud de la restructuración de la medida del decreto número 097 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA CIRCULACIÓN DE PARRILLERO O ACOMPAÑANTE EN MOTOCICLETAS DE TODO CILINDRAJE, MOTO-TRICICLOS, BICICLETAS Y TRICICLOS ELÉCTRICOS CON PARRILLERO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA,

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la constitución política de Colombia son fines del estado servir a la comunidad ,promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 24 de la constitución política estableces que `` todo colombiano, con las limitaciones que establece la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciar en Colombia.

Que el decreto 4116 de 2008 hace referencia a movilidad o trasporte "En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas, dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por períodos inferiores o iguales a un año"

Pedimos muy cordialmente que se considere la modificación del artículo primero del decreto número 097 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA CIRCULACIÓN DE PARRILLERO O ACOMPAÑANTE EN MOTOCICLETAS DE TODO CILINDRAJE, MOTO-TRICICLOS, BICICLETAS Y TRICICLOS ELÉCTRICOS CON PARRILLERO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, y que dicha restricción se haga efectiva únicamente al parrillero o acompañante hombre, dejando exenta de la misma a las mujeres y memores de 14 años .mencionado en el artículo primero. Teniendo como consideración, que al ser las mujeres más vulnerables a la delincuencia, al tener que desplazarse el horario de las 7pm para llegar fuera del cuadrante de restricción de parrillero. Para poder ser recogidas por su acompañante atravesando sectores de gran peligrosidad como por ejemplo el sector del Cam, el Guayaquil los puentes de la 26 y otras zonas de alta peligrosidad. Y también por estar comprobado que en los casos de sicarìato y hurto en motocicleta, las mujeres de muestra ciudad no se presenta casos con frecuencia en que ellas sean partícipes, seamos realistas. En armenia no son comunes las mujeres sacarías, no se presentan estos casos, siempre son los hombres y tampoco es común ver las mujeres atracando en moto, por tal motivo las mujeres de armenia no revisten peligrosidad, por el contrario son víctimas constantes de la misma delincuencia, por eso pido que protejamos a muestras mujeres, madres e hijas y por eso pido, Sean excluidas de esta restricción, para poderles bridarles más seguridad. Además el servicio de trasporte informal en moto, es una actividad ilegal según el decreto 4116 de 2008 , pero nosotros los ciudadanos del común conductores de motos que llevamos muestras parejas en moto al centro de armenia, no estamos ejerciendo dicha actividad, ellos son una minoría, en el gran número de motociclistas de armenia y recordemos que esta medida afecta a las personas que no residen en armenia y que circulan por la misma para hacer turismo ,uno de los ejes de muestra economía .porque al tener que dejar la moto en un parqueadero alejado de los diferentes sitios turísticos, como son nuestros parques y demás ,desaniman al turista a conocer algunos sitios de la ciudad ,recordemos que la infraestructura de parqueaderos de muestra ciudad no está diseñada para esta medida y la mayoría de los parqueaderos están en el cuadrante restringido para parrillero o acompañante, además cuando se es turista es más difícil ubicar el parqueadero más cercano y adecuado al sitio al que se quiere ir ,por el desconocimiento de la ciudad y eso sin mencionar que al ser turista, no siempre se conocerá de las restricciones de cada ciudad que se visita ,donde se puede hacer acreedor a un comparendo por desconocimiento de la ley ,lo cual no lo exime de cumplirla. Recordemos, son muchos los clubes de motos y motociclistas que visitan muestra ciudad. También y no menos es impórtate señalar, que en varias ciudades de muestro país existe o a existido esta restricción del parrillero o acompañante ,y de las cuales mencionare algunas anexo copias de esto ,ciudades como Bogotá ,Barranquilla, Cartagena, Cali, magdalena, Medellín, Cúcuta y muestra ciudad hermana Pereira, quedándosenos en el tintero otras más , donde en todas ellas tienen como común denominador, que la restricción al parrillero es única y exclusivamente a los hombres , y además se presenta que en ellas la restricción al acompañante es en sectores de la ciudad, no en toda la ciudad, es más ,cuando en muestra ciudad hemos temido restricción de acompañante, el común denominador es aplicar la restricción al acompañante hombre, Así que les pedimos que reconsideren dicha medida.

10. los motociclistas del Armenia estamos comprometidos con la seguridad del municipio por eso construimos una red de apoyo con más de 250 participantes (RED DE APOYO Y COOPERACION QUINDIANA) que se movilizan constantemente por toda la ciudad, por ende queremos solicitarle su apoyo con un radio de comunicaciones, con el fin de fortalecer la acción directa Policía y demás entidades del estado así como de entidades de atención de emergencias para agilizar la atención a la ciudadanía, dicho radio debe cumplir con las características que exija la policía nacional.

Con estos argumentos pido el favor que cada punto sea analizado para darle posibles soluciones ya que se están violando claramente los siguieres derechos fundamentales de la constitución política de Colombia: • Artículo 13. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley, violando este derecho cuando sacan decretos como el de semana Santa, prohibición de parrillero, suministro de combustible limitado, restricción de circulación después de las 22:00. Estas son claras medidas discriminatorias para los motociclistas. • Artículo 25. Derecho al trabajo, están violando este derecho ya que mi vehículo (moto) es la herramienta principal para ejercer mis labores. Quiero

11. Iniciar un proyecto de cooperativa para los mototaxistas de la ciudad, ya que con esta medida la mayoría van a quedar si un sustento para sus familias, estamos convencidos de que con la cooperación de los mototaxistas y los entes gubernamentales se pueden llevar a cabo muchos proyectos para emplear todas estas personas.

Aclarar de que esta mesas de dialogo con la Alcaldía municipal de Armenia son el resultado de una marcha pacífica de motociclistas que se realizó el día 11 de febrero de 2020.

Para culminar queremos agradecer al señor alcalde José Manuel Ríos por recibirnos en su despacho y escuchas nuestros requerimientos para mejorar el bienestar de todos los motociclistas del municipio.

Atentamente

LÍDERES MOTOCICLISTAS DE ARMENIA QUINDÍO