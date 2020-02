Nueva fecha para la elección de director de la Carder en Risaralda

Inicialmente se había dicho que esta importante decisión, que viene postergándose desde hace casi dos años debido a recusaciones presentadas en contra de los integrantes de la junta directiva, iba a tomarse el próximo 5 de marzo con la presencia del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo; sin embargo, después de una reunión extraordinaria en la entidad, se dio a conocer que la elección se adelantará para el próximo miércoles 26 de febrero.

Federico Cano, secretario jurídico del departamento, expresó que no van a permitir que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda siga sin una cabeza visible.

"La decisión inequívoca de la administración departamental, con el buen concurso de los señores consejeros, de no dejar entorpecer más el proceso de elección en la Carder. Le debemos a la ciudadanía una respuesta oportuna y no vamos a dejar enrarecer el ambiente por ciudadanos que, en un ejercicio que raya con el abuso del derecho, de manera reiterada, constante y a veces infundada, presentan incidentes que ni siquiera se compadecen con las rigurosidades que establece la normativa vigente para desatar este tipo de incidentes de recusaciones. No vamos a caer en ese juego oscuro", argumentó Cano.

Además, lamentó que durante las últimas reuniones de la junta directiva no se haya podido abordar importantes temas ambientales que requiere el departamento por estar hablando solo de asuntos administrativos.