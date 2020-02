Más de 500 niños en Bogotá están sin jardín infantil

Padres de familia de estas dos localidades están bastante preocupados, pues los hogares infantiles Jairo Aníbal Niño (Rafael Uribe Uribe) y El Carrusel de la Felicidad (Bosa) que trabajan en condición con el ICBF desde el año pasado, no abren sus puertas para recibir a los niños y niñas entre 6 meses y 5 años de edad.

El edil Luis Hernando Nope, afirma que solamente en Bosa hay 436 niños que están sin jardín y más de 50 trabajadores sin empleo.

“Desafortunadamente el ICBF no ha querido abrir el jardín más grande que tiene la localidad de Bosa y es una situación que se está saliendo de control. Los papas han hecho un plantón y están reclamando que se aclare esta situación”, dijo el edil.

Padres de familia de las localidades están desesperados porque ya no saben con quién dejar a sus hijos y por no conocer a los nuevos operadores.

“¿Cómo es posible que a estas alturas cuando ya vamos para el tercer mes de año aún no han abierto las puertas de estos jardines? y es que no solo afectan a los niños sino también a nosotros que no sabemos ya dónde dejar a nuestros hijos y los proveedores ¿quiénes serán? uno genera cierta confianza con ellos y ahora no sabemos quiénes van hacer los nuevos”, aseguraron algunos padres de familia.

Respecto a este tema, el ICBF ofreció excusas a los padres de familia por los inconvenientes que se han tenido con el inicio de la operación en estos jardines, además, les pide confianza en esta nueva apuesta del ICBF para contar con los mejores operadores para sus hijos y señalaron que la próxima semana, entrarían en operación estos jardines.