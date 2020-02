Condenado colombiano en la China solicitó al gobierno la pena de muerte

Héctor Fabio Osorio, condenado hace 7 años en China por narcotráfico, le ha solicitado a ese gobierno que agilice su pena de muerte, se encuentra enfermo, deprimido y sin comunicación alguna, tanto así que ya intentó suicidarse una vez.

Su esposa Martha Rodríguez manifiesta que actualmente está en la cárcel de Wuhan, en pleno epicentro del coronavirus en China y que no saben nada de él, le dijo a Caracol Radio la señora Rodríguez, quien reveló que su esposo de 50 años, condenado por narcotráfico, ha tenido en estos siete años de cárcel, solo tres conversaciones con el ex cónsul de Colombia en ese país. Pero desde que cambió el gobierno no habla con nadie y ningún funcionario, ni de la cancillería se han interesado en su crítica situación.

Al no tener comunicación con nadie en ese país, tampoco la familia tiene información de él, recalcó la esposa, "les he escrito en varias ocasiones, no ha sido posible, no me dan información"

Héctor Fabio Osorio, tiene problemas de columna y en los riñones, debido a las condiciones de la reclusión. Además como es el único hispanoparlante , las autoridades en la reclusiòn no permiten ni correspondencia, menos libros y ninguna clase de ayuda adicional.