Cali, a un paso de la alerta naranja por contaminación del aire

Aunque la muestra de la estación de monitoreo del aire ubicada al sur de Cali, en la Universidad del Valle, está mostrando intermitencia entre el nivel límite y el respirable de las partículas contaminantes, la autoridad ambiental DAGMA, se encuentra en alerta, ya que si por 48 horas se mantiene el nivel límite de contaminación, se debe seguir un protocolo para declarar la alerta naranja.

El director de la entidad Carlos Calderón, explicó que la calidad del aire es un problema que se está presentando en algunas ciudades principales del país, en Cali se han presentado dos episodios en los que se ha llegado al límite de saturación permisible que es de 2.5 micras, dicho nivel de contaminación de sebe principalmente al parque automotor.

La zonas más afectadas don las comunas 17, 18 y 22, en las cuales se les pide a las personas adultas mayores, niños, mujeres embarazadas y quienes tengan enfermedades respiratorias, abstenerse de realizar actividades al aire libre.

El DAGMA, continúa en alerta ante cualquier incremento de las partículas contaminantes con 9 las estaciones de monitoreo que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad

El comunicado oficial reporta que “el Sistema de Vigilancia – SVCASC, viene registrando desde el 11 de febrero un incremento en los niveles de Material Particulado PM2.5. A partir de las 4:00 a.m. la estación Univalle reportó valores de PM2.5 por encima del límite normativo de 37µ/m3, y el episodio tuvo una duración de 40 horas, hasta el 12 de febrero a las 9:00 pm. El Índice de Calidad del Aire reporta un descenso. Sin embargo, desde las 11:00 a.m. del 14 de febrero la Estación Univalle registra excedencias por encima del límite normativo y desde las 4:00 pm el ICA pasa a niveles dañinos para los grupos sensibles. Con corte al 16 de febrero a las 11:00 a.m., Univalle reporta 38 horas con niveles de PM2.5 dentro del nivel de “Prevención””