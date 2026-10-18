A menos de un mes de ser elegido como alcalde de Cartago David Piedrahita es suspendido del cargo

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda de nulidad electoral contra Juan David Piedrahíta López y ordenó la suspensión provisional como alcalde de Cartago para lo que resta del periodo constitucional 2024-2027.

La decisión fue adoptada el 16 de octubre de 2026, dentro de un proceso promovido por Miguel Ángel Lizarazo Puerto. La demanda cuestiona la elección de Piedrahíta, quien resultó ganador de los comicios atípicos celebrados el 20 de septiembre de este año.

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El argumento central es una presunta inhabilidad contemplada en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. Esta disposición establece restricciones para quienes hayan ejercido autoridad política, civil, administrativa o empleado público en el municipio durante los 12 meses anteriores a la elección.

“Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

El expediente señala que Piedrahíta fue elegido alcalde de Cartago para el periodo 2024-2027, pero su elección fue anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa en un proceso anterior relacionado con doble militancia. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado y quedó ejecutoriada el 30 de junio de 2026.

Posteriormente, la Gobernación del Valle convocó a elecciones atípicas para elegir al mandatario que terminaría el periodo constitucional. Piedrahíta se inscribió y ganó los comicios del 20 de septiembre.

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Pedro Felipe Gutiérrez Sierra explicó que la medida se relaciona con el ejercicio previo de autoridad pública por parte de Piedrahíta.

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Según su explicación, el Tribunal tuvo en cuenta la decisión anterior que anuló la elección del mandatario y los efectos que se le dieron a esa sentencia.

“La decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle concuerda con lo que se le vino advirtiendo a la ciudadanía, que el doctor Piedrahíta no podía aspirar a ser el alcalde para el período restante porque se encontraba inhabilitado al haber ejercido la autoridad como alcalde en el mismo en el mismo municipio donde se hacía se hizo elegir.

Luego era lo obvio, lo extraño fue que la ciudadanía de Cartago lo eligiera, eso fue lo irregular. Él podía seguir con su terquedad, pero los ciudadanos cartagüeños no debieron haber aprobado eso, eligiéndolo”.

Mientras continúa el proceso, la Gobernación del Valle deberá adelantar los trámites para designar un alcalde encargado.