Fiscalía no tomará ninguna acción hasta que Aida Merlano esté en Colombia

El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, aseguró que no habrá ninguna acción por parte de la Fiscalía en el caso de Aída Merlano, hasta que ella no se entregue o no sea recapturada para responder por sus delitos en Colombia.

Indicó el Fiscal General que la exsenadora es una delincuente, prófuga de la justicia y que no enviarán ninguna comisión de fiscales a Venezuela, pues en el vecino país hay ausencia de estado de derecho, de justicia, de debido proceso y de democracia, manifestó que la única opción que se contempla en Colombia es que Aída Merlano venga al país a pagar su condena.

"Aída Merlano es una persona prófuga de la justicia colombiana, esa delincuente fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, en este momento para nosotros es prioritario que esa persona le rinda cuenta a la justicia y termine de purgar su pena en Colombia y que finalmente los ciudadanos sepan que las personas que cometan delitos deben pagar por esos delitos. De lo que ocurre en Venezuela alrededor de ella, la Fiscalía General de la Nación no tiene nada que ver, ni enviará comisión de fiscales alguno, ni responderá a nada ya que lo que existe en Venezuela no es otra cosa que la ausencia de estado de derecho", manifestó el Fiscal General de la Nación.

Agregó, que en el marco de los diferentes procedimientos que se hicieron con la señora Merlano, hubo diferentes alternativas para que hablara, sin embargo, luego de la visita del vicefiscal encargado Fabio Espitia, la exsenadora argumentó no tener garantías ni querer hablar.

