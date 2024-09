Sergio Mosquera explica por qué rinde en Millonarios y no pudo hacerlo en Nacional

Sergio Mosquera, defensa antioqueño de 30 años, ha sido uno de los jugadores que ha influido en el buen desempeño de Millonarios durante los últimos partidos, ganándole parcialmente el puesto en el once titular a Andrés Llinás y haciendo pareja de centrales junto a Juan Pablo Vargas.

El defensor dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a su buen momento en la institución e incluso habló de su paso por Atlético Nacional, donde reveló cuál fue el principal motivo para no haber podido brillar.

Revertir el mal momento

“El trabajo arduamente es lo que ahorita se ha ido reflejando. No ha sido nada fácil, pero siempre hemos estado dispuestos a corregir en lo grupal, en lo individual, para poder sacar este barco a flote como se viene haciendo y podemos esperar en todo aquello que nosotros queremos y tenemos pensado”.

Últimos partidos

“Fuimos a Manizales a traernos un resultado amplio, pero lastimosamente no se nos dio, pero también fue un punto muy valioso, también sabemos lo que viene haciendo Once Caldas y traernos ese punto nos dio ese aliento y esa fuerza de venir aquí a Techo y poder seguir pensando en los tres puntos, gloria a Dios se nos dio esa oportunidad, no es fácil ir a hacer tres goles en Techo”.

La competencia con Andrés Llinás

“Al que le toque es con el mismo objetivo, es una competencia muy sana la que ha habido hasta ahora, ojalá podamos seguir así, esto es de todos. No hay una base, somos 30 guerreros que debemos estar luchando por el mismo objetivo, siempre va a ser retribuido siempre y cuando uno sea leal con el trabajo y por eso creo que ahora se nos están dando las cosas. Ya en lo personal, que me ha tocado actuar en estas últimas fechas, siempre van a tener un Sergio Mosquera queriendo y estando dispuesto para crecer y ayudar al equipo”.

La confianza de Alberto Gamero

“Tú dices una palabra clave, confianza, y creo que eso no lo tuve en Nacional, independiente de todo, agradecido con esa institución, pero creo que fue más eso de lo que ahora me vengo viendo y lo que mucha gente también dice y uno también ve, de los buenos comentarios, es la confianza que, no tanto uno pueda tener sino la que te den y tener ese respaldo, y gloria a Dios ese respaldo ha sido retribuido con trabajo y espero seguir haciéndolo de la mejor forma”.

¿Los afectó o benefició el parón por el Mundial Femenino Sub-20?

“Digamos que no, porque a la final, fuera aquí en casa o en otro estadio, debemos salir siempre a ganar y tener el objetivo claro, eso no nos puede hacer mella. Obviamente que quisiéramos estar en casa con nuestra gente, no va a ser lo mismo jugar de visitante a jugar de local, más por el hecho de su hinchada, por más que a cualquier cancha donde vayamos siempre tenemos a nuestra gente acompañándonos, pero no va a ser lo mismo tener 15, 18, 20 mil personas en casa, a tener cinco o diez mil de visitantes. Ese es el punto que yo puedo decir que nos pudo haber hecho falta”.

¿Qué le pide Gamero desde lo táctico?

“El profe siempre se ha enfocado en que nosotros como defensa es lo que nos compete a nosotros, defender. Independiente que juegue yo o juegue otro compañero, siempre es lo mismo lo que nos pide, estar cortos y cuando tengamos un resultado a favor, manejarlo, sabernos defender y saber atacar. Todo parte desde un orden, eso es lo que más nos pide el profe, el orden, uno con desorden puede cometer más errores, si estando ordenados hay veces que cometemos fallas y errores, estando desordenados sí que mucho peor. Que tengamos esa calma y esa firmeza, si tenemos esa firmeza nosotros como centrales, mantener el arco en cero, que nuestros compañeros arriba en cualquier momento la van a meter”.

La unión del grupo

“Es algo complejo, mucha gente o muchos que de pronto no estén conformes, pero creo que nosotros estamos blindados, más que unidos. Ahí se nota la unión que tenemos, algunos de nuestros compañeros jugando en un saltarín, acompañando a uno de los hijos de Falca y qué más plena gratitud eso. Por ese sentido nos debemos sentir más que tranquilos, porque la familia está muy blindada y muy armónica”.