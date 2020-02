Inician revisión a productos del convenio para formulación del POT

La Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena inició la revisión de los 17 productos elaborados por ENTerritorio (antes FONADE) dentro del convenio suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y dicha entidad, en el marco del programa POT Modernos.

En una mesa de trabajo liderada por el secretario de planeación distrital, Guillermo Ávila Barragán, en la que participaron el Departamento Nacional de Planeación, representantes de ENTerritorio, del Consejo Territorial de Planeación, los gremios y la Procuraduría Provincial, se analizó el estado financiero, jurídico y técnico de este, el convenio interadministrativo 216229 entre el Distrito y EnTerritorio.

Lea también: Convocan a comunidades para discusión del plan de desarrollo en Cartagena

“En esta mesa pudimos analizar los términos y alcances contractuales, así como las cifras sobre los dineros aportados y las cifras que se ejecutaron en el marco de dicho convenio. También revisamos los plazos y las consecuencias que tuvo el no renovar el convenio al momento de su vencimiento”, señaló el secretario Ávila Barragán.

En cuanto al análisis financiero, se esclareció que el valor inicial del convenio fue de $3.618.997.000, pero se hizo claridad que, al momento de realizar la licitación pública para la realización de los productos, esta fue adjudicada por $1.627.713.267, incluido el valor de la interventoría, por lo que ENTerritorio reintegró al Distrito la suma de $1.991.283.733.

También se pudo establecer que el contrato no se encuentra liquidado y las entidades aún cuentan con la respectiva competencia para hacerlo.

Únicamente existe un acta de liquidación parcial, que fue la que ordenó el reintegro al Distrito de los dineros antes mencionados por la reliquidación del convenio.

Los representantes de ENTerritorio afirmaron que, a pesar de que el Distrito a finales de julio del 2018 decidió no porrogar el convenio con ENTerritorio, la relacion contractual entre ENTerritorio y el operador continuó, y en la actualidad está vigente. Esto permitió que los 17 productos se elaboraran y fueran entregados al interventor. A su vez, los delegados del DNP expresaron que estos productos cuentan con la aprobación del interventor técnico.

De otro lado, se expresó que el Distrito solo recibió seis productos (1, 2, 3, 4, 5 y 14), dado que al no continuar con el convenio no se recibieron los once siguientes, por lo que nunca se revisaron. Solo se revisaron 6 de los 17 productos, pero no por expertos en ordenamiento territorial.

Los productos fueron evaluados mediante órdenes de prestación de servicios por profesionales en geología y biología marina. Cabe recordar que, con base en esta revisión, la administración anterior se negó a recibir los productos.

En esta reunión, la Secretaría de Planeación solicitó a las entidades presentes realizar una revisión conjunta y detallada de los 17 productos, y se procedió a revisar el primero. Además, se estableció realizar otras jornadas de trabajo, para analizar los productos restantes.

Los 17 productos elaborados por ENTerritorio, y cuya revisión ya inició, son los siguientes:

1. Documento de recopilación y análisis de información primaria y secundaria. (Ya Revisado)

2. Documento y cartografía de diagnóstico territorial urbano y rural de cada municipio.

3. Documento y cartografía de diagnóstico que contiene la metodología, proceso y resultados los estudios básicos para la incorporación de la gestión de riesgo en el POT.

4. Documento y cartografía de formulación de los estudios básicos para la incorporación de la gestión de riesgo en el POT.

5. Documento del modelo de ocupación

6. Documento técnico de soporte (DTS): componente general.

7. Documento técnico de soporte (DTS): componente urbano.

8. Documento técnico de soporte (DTS): componente rural.

9. Documento de instrumentos de gestión y financiación.

10. Programa de ejecución

11. Cartografía de la formulación del Plan de Ordenamiento del municipio almacenada en una file geodatabase.

12. Memoria justificativa y proyecto de acuerdo.

13. Actualización o elaboración del expediente municipal

14. Documento de propuesta e implementación de las estrategias de participación, consulta y concertación.

15. Documentos y soportes del proceso de participación y concertación del diagnóstico y formulación

16. Documentos y soportes del acompañamiento técnico al proceso de adopción

17. Documento de consolidación de experiencias territoriales en territorio.