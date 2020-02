Venezolanos atracaron al delegado de Bomberos de Boyacá y hurtaron su carro

El teniente Pablo Díaz, delegado departamental del cuerpo de Bomberos de Boyacá, fue atracado a mano armada en la capital de la república, según la denuncia oficial, por un grupo de delincuentes de nacionalidad venezolana, quienes se llevaron en el barrio Ciudad Montes, del sector Puente Aranda, una camioneta de alta gama, propiedad del funcionario mencionado.

Una oportuna denuncia (y esta es la reflexión más importante del caso que resaltan las autoridades y el afectado) hizo que, a través de un plan candado y el aporte de la Sijin, encontraran, casi en tiempo récord, la camioneta Toyota Prado de color Blanco Perlado.

La víctima narró en Caracol Radio que “yo me disponía a guardar mi camioneta en el garaje de mi vivienda en Bogotá. Cuando me bajé del mismo para abrir el garaje, me cayeron sorpresivamente 7 personas, debido a las palabras que cruzaron conmigo, pude distinguir que se trataba de extranjeros venezolanos. Todos estaban fuertemente armados, y con esas armas de fuego me amenazaron y me obligaron a entregarles el control de mi camioneta. Yo accedí, pues era mi vida, y posteriormente se llevaron el automotor”.

Agregó la víctima en su testimonio, que “luego de que hice la denuncia oficial, la policía metropolitana de Bogotá, ubicó mi camioneta en un sector del norte de Bogotá, la recuperaron y me la devolvieron”.

En el estadio El Camping de Bogotá, la policía le hizo la entrega de la camioneta a al delegado departamental de los cuerpos de Bomberos de Boyacá.

Sin embargo, sobre los delincuentes, todavía no se sabe nada, pero según lo que comunicaron las autoridades a la víctima, ya están prácticamente identificados, y están detrás de estos para capturarlos, y deportarlos a su país de origen.